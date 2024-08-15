Яркий рассвет и оглушительный гром: показываем эффектные кадры грозы, разбудившей горожан

Небо во время грозы играло разными красками Источник: читатель НГС Ирбис Wolf











Утром 15 августа на Новосибирск обрушилась гроза, которая разбудила горожан. Читатели НГС сделали фото и видео раскатов грома и молнии — показываем подборку.

Утро в Новосибирске Источник: читательница НГС Елена

Ранее мы рассказывали, как сильный гром разбудил горожан.

Так выглядело небо над Новосибирском в 5 утра Источник: читательница НГС Мила











Несмотря на живописную картину, мощные раскаты грома и ослепляющие молнии, сильного потопа не случилось.

А вот подборка из нескольких видео от наших читателей Источник: читатели НГС

Дождь прошел локально и не слишком обильно, как это могло бы быть.

Яркие краски во время грозы Источник: читательница НГС Ксения

Затопленных дорог, пробок и других происшествий, к которым новосибирцы привыкли во время ливня, удалось избежать.

Восход на Затулинке в 6 утра Источник: читательница НГС Инна











Утро 15 августа запомнится впечатляющими атмосферными пейзажами. Сочетания восходящего солнца, пробивающего неплотные облака и ярко освещающего горизонт, и частные и мощные молнии создавали удивительную футуристичную иллюминацию над городом.



Так запечатлел молнию из окна читатель НГС Vincent Источник: читатель НГС Vincent











А такой снимок на площади Ленина сделала Екатерина Шаповалова Источник: Екатерина Шаповалова











В объективе Ксении утренняя гроза выглядела так Источник: читатетльница НГС Ксения











Еще один эффектный кадр Источник: читательница НГС Ольга











Кто-то из жителей города заметил радугу Источник: читательнциа НГС Влада











В Бердске и вовсе была прекрасная погода с утра. И снова радуга Источник: читатель НГС Magnus











А так выглядело небо в микрорайоне «Весенний» Источник: читательница НГС Елена











Пестрые серые облака тоже заметили в городе утром Источник: читательница НГС Татьяна











Такое небо заметила Анна Источник: читательница НГС Анна











Ранее НГС писал о том, что синоптики прогнозировали теплую погоду и грозы в городе. Скорее всего, в Новосибирске начались последние теплые деньки перед осенью.

