Яркий рассвет и оглушительный гром: показываем эффектные кадры грозы, разбудившей горожан

Утром 15 августа на Новосибирск обрушилась гроза, которая разбудила горожан. Читатели НГС сделали фото и видео раскатов грома и молнии — показываем подборку.
Ранее мы рассказывали, как сильный гром разбудил горожан.
Несмотря на живописную картину, мощные раскаты грома и ослепляющие молнии, сильного потопа не случилось.
Дождь прошел локально и не слишком обильно, как это могло бы быть.
Затопленных дорог, пробок и других происшествий, к которым новосибирцы привыкли во время ливня, удалось избежать.
Утро 15 августа запомнится впечатляющими атмосферными пейзажами. Сочетания восходящего солнца, пробивающего неплотные облака и ярко освещающего горизонт, и частные и мощные молнии создавали удивительную футуристичную иллюминацию над городом.
Ранее НГС писал о том, что синоптики прогнозировали теплую погоду и грозы в городе. Скорее всего, в Новосибирске начались последние теплые деньки перед осенью.
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