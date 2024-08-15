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Лето подробности Яркий рассвет и оглушительный гром: показываем эффектные кадры грозы, разбудившей горожан

Яркий рассвет и оглушительный гром: показываем эффектные кадры грозы, разбудившей горожан

Небо окрасилось в разные цвета

3 908
13 комментариев
Небо во время грозы играло разными красками

Утром 15 августа на Новосибирск обрушилась гроза, которая разбудила горожан. Читатели НГС сделали фото и видео раскатов грома и молнии — показываем подборку.

Утро в Новосибирске

Ранее мы рассказывали, как сильный гром разбудил горожан.

Так выглядело небо над Новосибирском в 5 утра

Несмотря на живописную картину, мощные раскаты грома и ослепляющие молнии, сильного потопа не случилось.

А вот подборка из нескольких видео от наших читателей

Дождь прошел локально и не слишком обильно, как это могло бы быть.

Яркие краски во время грозы

Затопленных дорог, пробок и других происшествий, к которым новосибирцы привыкли во время ливня, удалось избежать.

Восход на Затулинке в 6 утра

Утро 15 августа запомнится впечатляющими атмосферными пейзажами. Сочетания восходящего солнца, пробивающего неплотные облака и ярко освещающего горизонт, и частные и мощные молнии создавали удивительную футуристичную иллюминацию над городом.

Так запечатлел молнию из окна читатель НГС Vincent
А такой снимок на площади Ленина сделала Екатерина Шаповалова
В объективе Ксении утренняя гроза выглядела так
Еще один эффектный кадр
Кто-то из жителей города заметил радугу
В Бердске и вовсе была прекрасная погода с утра. И снова радуга
А так выглядело небо в микрорайоне «Весенний»
Пестрые серые облака тоже заметили в городе утром
Такое небо заметила Анна

Ранее НГС писал о том, что синоптики прогнозировали теплую погоду и грозы в городе. Скорее всего, в Новосибирске начались последние теплые деньки перед осенью.

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Комментарии
13
Мон@шка60+
15 августа 2024, 09:54
Да, небо было марсианским.
275239151
15 августа 2024, 10:23
Радуга запрещена! Как она посмела!
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