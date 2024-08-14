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Лето Последние теплые дни: в Новосибирск придет жара и грозы — прогноз от синоптиков

Последние теплые дни: в Новосибирск придет жара и грозы — прогноз от синоптиков

Дневные температуры поднимутся до +28 градусов

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2 комментария
Погода будет изменчивой

В Новосибирске до конца недели сохранится теплая погода, но придут кратковременные дожди и грозы. После этого температура начнет постепенно понижаться.

— Холодать будет не резко, постепенно. Сначала +20...+22 градуса, потом меньше. В эти сутки будет сохраняться область в повышенном атмосферном давлении. Сейчас приближается ложбина от циклона, который располагается на Урале, и будет падать давление, — объяснила начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

В четверг, 15 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура опуститься до +17...+19 градусов, а днем составит +26...+28 градусов. Ветер юго-восточный 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В пятницу, 16 августа, кратковременный дождь, гроза. В первой половине ночи преимущественно без осадков. Ночью ожидается +15...+17 градусов, а днем +23...+25 градусов. Ветер сменит направление на юго-западное, сила составит 3–8 м/с с порывами до 14 м/с.

В субботу, 17 августа, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ночью обещают +14...+16 градусов, а днем +23...+25 градусов. Ветер юго-западный, ночью 3–8 м/с, а днем 5–10 м/с.

Через пару недель начнется осень. НГС изучил прогнозы популярных сервисов, чтобы узнать, какая погода будет в Новосибирске в день торжественных школьных линеек, которые пройдут 2 сентября.

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Комментарии
2
Гость
14 августа 2024, 15:24
Что означает конец теплым дням, придет жара? Это холод или что? Сегодня плюс 30 это холодно? Уволить и оштрафовать
👑Король НГСа👑 (с богаткова)
14 августа 2024, 15:22
Надоела уже эта жара,в ЧОПе мужики в основном возрастные.
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