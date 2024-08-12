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Осень Захватите куртку: какая погода ждет новосибирцев на школьной линейке — изучаем прогнозы

Захватите куртку: какая погода ждет новосибирцев на школьной линейке — изучаем прогнозы

Температура может опуститься до +11 градусов днем

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Синоптики прогнозируют облачную погоду в день школьных линеек

Совсем скоро закончится последний месяц лета, школьников и студентов ждет новый учебный год. НГС изучил прогнозы популярных сервисов, чтобы узнать, какая погода будет в Новосибирске в день торжественных школьных линеек, которые пройдут 2 сентября (1 сентября выпадает на воскресенье).

Сервис «Яндекс.Погода» составляет прогноз по статистике за последние 10 лет. По его данным утром 2 сентября прогнозируют +6 градусов, днем потеплеет до +11 градусов. Весь день ожидается облачная погода с прояснениями.

Солнце может выглянуть днем, после ожидается облачная погода

Gismeteo прогнозирует более теплый день, но дождливый. 2 сентября температура ночью может опуститься до +11 градусов, зато днем потеплеет до +17 градусов. День прогнозируют без осадков, будет облачно с прояснениями.

По данным Gismeteо, все солнце будет выглядывать нечасто

Облачный день прогнозирует и сервис World Weather. По его данным, ночью температура опустится до +15 градусов, а днем поднимется до +19 градусов.

World Weather сообщает о пасмурном дне

НГС также изучал прогноз погоды на весь август, сервисы сообщают о дождливой погоде с перепадами температуры.

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