Захватите куртку: какая погода ждет новосибирцев на школьной линейке — изучаем прогнозы

Синоптики прогнозируют облачную погоду в день школьных линеек Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Совсем скоро закончится последний месяц лета, школьников и студентов ждет новый учебный год. НГС изучил прогнозы популярных сервисов, чтобы узнать, какая погода будет в Новосибирске в день торжественных школьных линеек, которые пройдут 2 сентября (1 сентября выпадает на воскресенье).



Сервис «Яндекс.Погода» составляет прогноз по статистике за последние 10 лет. По его данным утром 2 сентября прогнозируют +6 градусов, днем потеплеет до +11 градусов. Весь день ожидается облачная погода с прояснениями.

Солнце может выглянуть днем, после ожидается облачная погода Источник: «Яндекс.Погода»











Gismeteo прогнозирует более теплый день, но дождливый. 2 сентября температура ночью может опуститься до +11 градусов, зато днем потеплеет до +17 градусов. День прогнозируют без осадков, будет облачно с прояснениями.

По данным Gismeteо, все солнце будет выглядывать нечасто Источник: Gismeteо











Облачный день прогнозирует и сервис World Weather. По его данным, ночью температура опустится до +15 градусов, а днем поднимется до +19 градусов.

World Weather сообщает о пасмурном дне Источник: World-weather.ru











НГС также изучал прогноз погоды на весь август, сервисы сообщают о дождливой погоде с перепадами температуры.