Захватите куртку: какая погода ждет новосибирцев на школьной линейке — изучаем прогнозы

Совсем скоро закончится последний месяц лета, школьников и студентов ждет новый учебный год. НГС изучил прогнозы популярных сервисов, чтобы узнать, какая погода будет в Новосибирске в день торжественных школьных линеек, которые пройдут 2 сентября (1 сентября выпадает на воскресенье).
Сервис «Яндекс.Погода» составляет прогноз по статистике за последние 10 лет. По его данным утром 2 сентября прогнозируют +6 градусов, днем потеплеет до +11 градусов. Весь день ожидается облачная погода с прояснениями.
Gismeteo прогнозирует более теплый день, но дождливый. 2 сентября температура ночью может опуститься до +11 градусов, зато днем потеплеет до +17 градусов. День прогнозируют без осадков, будет облачно с прояснениями.
Облачный день прогнозирует и сервис World Weather. По его данным, ночью температура опустится до +15 градусов, а днем поднимется до +19 градусов.
НГС также изучал прогноз погоды на весь август, сервисы сообщают о дождливой погоде с перепадами температуры.
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