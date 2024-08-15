«Образцовый апокалипсис»: сильные гром и молния разбудили новосибирцев утром — видео

Живописные, но пугающие кадры сделали новосибирцы утром 15 августа Источник: скриншот/ t.me/nskpub











В Новосибирске утро 15 августа началось с жуткой грозы. В 6 утра жители проснулись от громких раскатов грома и сверкания молний. По словам местных жителей, они давно такого не видели.



Молния сверкала во многих районах города Источник: t.me/teleact54











— Какой образцовый апокалипсис, я аж проснулась, — отметила читательница НГС Елизавета.



Некоторые новосибирцы не сразу поняли, что происходит — настолько буйство стихии было неожиданным.



Гром разбудил жителей города Источник: читатель НГС

— Я спал, никого не трогал. И тут как громыхнуло! Мы проснулись без будильника. Жена закричала. У всех машин во дворе сигналки сработали, и молнии сквозь штору сверкали. А потом резко все закончилось, — делится впечатлениями житель Новосибирска Дмитрий.



В Новосибирске утром 15 августа синоптики прогнозировали дожди и грозы. Минимальная температура воздуха сегодня — 20 градусов, максимальная — +28.



Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске синоптики прогнозировали жару и грозы. Они предупреждали, что днем температуры будут доходить до +28 градусов.

