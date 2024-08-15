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Грозы и молнии накрыли Новосибирск утром

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Лето подробности «Образцовый апокалипсис»: сильные гром и молния разбудили новосибирцев утром — видео

«Образцовый апокалипсис»: сильные гром и молния разбудили новосибирцев утром — видео

Многие горожане проснулись без будильников от мощных раскатов грома и шума сработавших сигнализаций

3 138
17 комментариев
Живописные, но пугающие кадры сделали новосибирцы утром 15 августа

В Новосибирске утро 15 августа началось с жуткой грозы. В 6 утра жители проснулись от громких раскатов грома и сверкания молний. По словам местных жителей, они давно такого не видели.

Молния сверкала во многих районах города

— Какой образцовый апокалипсис, я аж проснулась, — отметила читательница НГС Елизавета.

Некоторые новосибирцы не сразу поняли, что происходит — настолько буйство стихии было неожиданным.

Гром разбудил жителей города

— Я спал, никого не трогал. И тут как громыхнуло! Мы проснулись без будильника. Жена закричала. У всех машин во дворе сигналки сработали, и молнии сквозь штору сверкали. А потом резко все закончилось, — делится впечатлениями житель Новосибирска Дмитрий.

Присылайте в редакцию НГС последствия буйства стихии - фото и видео грома, молнии и дождя.
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В Новосибирске утром 15 августа синоптики прогнозировали дожди и грозы. Минимальная температура воздуха сегодня — 20 градусов, максимальная — +28.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске синоптики прогнозировали жару и грозы. Они предупреждали, что днем температуры будут доходить до +28 градусов.

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Комментарии
18
213980493
15 августа 2024, 07:59
всё лето были грозы, кто-то пропустил эти события.
Гость
15 августа 2024, 07:58
Обыкновенная летняя гроза после жары, ничего сверхъестественного.
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