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Лето «Гигант-мутант»: у новосибирской семьи вырос огромный подсолнух — за ним ухаживали дети

«Гигант-мутант»: у новосибирской семьи вырос огромный подсолнух — за ним ухаживали дети

Цветок у растения так и не появился

1 054
7 комментариев
Один подсолнух вырос больше остальных

В поселке Коченево Новосибирской области у семьи Пузиковых вырос огромный подсолнух. Он в два раза превышает рост отца семьи. Как рассказала Татьяна, в семье такой никогда раньше не видели.

— У нас вырос гигант-мутант. Цветка у него нет. Я садила декоративные подсолнухи, а выросли всякие разные, непонятные. Один кустик только похож на то, что я садила. Не первый год их сажаю, никогда такого не было, — объяснила Татьяна.

По словам женщины, ухаживали за подсолнухами дочери — Василиса и София. Но объяснить неожиданный рост никто не может.

Жительница Новосибирска вырастила у себя на даче большой помидор. Вес плода составил почти 1,9 килограмма. Его хозяева обнаружили на кусте в конце июля.

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Комментарии
7
134282988
13 августа 2024, 13:18
как в сказке "джек и бобовый стебель"
Ханна Намити
13 августа 2024, 13:06
Каким образом за ним ухаживали дети? Полили раз за лето?
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