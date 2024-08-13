«Гигант-мутант»: у новосибирской семьи вырос огромный подсолнух — за ним ухаживали дети

Один подсолнух вырос больше остальных Источник: Татьяна Пузикова











В поселке Коченево Новосибирской области у семьи Пузиковых вырос огромный подсолнух. Он в два раза превышает рост отца семьи. Как рассказала Татьяна, в семье такой никогда раньше не видели.



— У нас вырос гигант-мутант. Цветка у него нет. Я садила декоративные подсолнухи, а выросли всякие разные, непонятные. Один кустик только похож на то, что я садила. Не первый год их сажаю, никогда такого не было, — объяснила Татьяна.

По словам женщины, ухаживали за подсолнухами дочери — Василиса и София. Но объяснить неожиданный рост никто не может.

Жительница Новосибирска вырастила у себя на даче большой помидор. Вес плода составил почти 1,9 килограмма. Его хозяева обнаружили на кусте в конце июля.