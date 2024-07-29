«Семья была в шоке»: сибирячка вырастила помидор почти в 2 килограмма — смотрим на гиганта

Одного помидора хватит на салат! Источник: читательница НГС Светлана











Жительница Новосибирска вырастила у себя на даче огромный помидор. Вес плода составил почти 1,9 килограмма. Его хозяева обнаружили на кусте в эту субботу.

— Название сорта не скажу, потому что это обычный деревенский помидор. Крупный, салатный, желтого цвета. Никогда такого не вырастали размера. Я даже не видела, что он такой большой рос. Никакую люльку ему не подвешивали для того, чтобы он не сломался, — заверила читательница НГС Светлана. — Обнаружила, удивилась, как вообще не сломался куст. Сняла его. Вся семья была в шоке.

Сибирячка добавила, что подкармливала томаты только в начале сезона азотистыми удобрениями. В течение лета она регулярно мульчировала грядки свежескошенной травой, которая перепревала и напитывала растения.

Светлана объяснила, что рекорд России был 2370 граммов, а у нее 1876 граммов.

— Но там выращивала агроном, а я работаю косметологом, — подчеркнула Светлана.

Вчера стало известно, что сибирячка в Краснозерском районе вырастила редиску длиной 30 сантиметров.