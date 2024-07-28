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Лето Семь кругов сада Сибирячка вырастила 30-сантиметровую редиску — объясняем, как получить такую же

Сибирячка вырастила 30-сантиметровую редиску — объясняем, как получить такую же

Нужно соблюдать два важных условия

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9 комментариев
Такая редиска может быть чуть жестче, чем привычная круглая

Сибирячка вырастила редиску длиной 30 сантиметров, сообщается в группе «Краснозёрская Новь» во «ВКонтакте». В издании объясняют, что рекордный урожай вырос на грядке у Гутовой Полины Андреевны из села Полойка.

— Есть такие сорта, в основном китайские, по типу дайкона. Такая редиска более жесткая, чем привычная нам круглая. Для получения такого размера нужно два важных условия: очень рыхлая земля и обильный полив, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Редиску можно сеять и в начале августа, но таких огромных размеров она не успеет достичь, хотя 10–15 сантиметров и можно получить. Можно попробовать посеять «красный великан» или «осенний великан».

Вы вырастили рекордный урожай? Делитесь с нами своими успехами!
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Совсем скоро наступит август, а это значит, что наступает пора заготовок. Запастись на зиму нужно не только помидорами, огурцами и перцами, но и не забыть про ароматные травы.

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Комментарии
9
274444392
28 июля 2024, 11:31
30 см. Не многовато? 22 само то
Grape Reflection 🍇
28 июля 2024, 11:38
Дама знает толк в редисках. А что, огурцы с пупырышками не подходят?
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