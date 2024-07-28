Сибирячка вырастила 30-сантиметровую редиску — объясняем, как получить такую же

Такая редиска может быть чуть жестче, чем привычная круглая Источник: «Краснозёрская Новь» / Vk.com, Александр Ощепков / NGS.RU











Сибирячка вырастила редиску длиной 30 сантиметров, сообщается в группе «Краснозёрская Новь» во «ВКонтакте». В издании объясняют, что рекордный урожай вырос на грядке у Гутовой Полины Андреевны из села Полойка.

— Есть такие сорта, в основном китайские, по типу дайкона. Такая редиска более жесткая, чем привычная нам круглая. Для получения такого размера нужно два важных условия: очень рыхлая земля и обильный полив, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Редиску можно сеять и в начале августа, но таких огромных размеров она не успеет достичь, хотя 10–15 сантиметров и можно получить. Можно попробовать посеять «красный великан» или «осенний великан».

Совсем скоро наступит август, а это значит, что наступает пора заготовок. Запастись на зиму нужно не только помидорами, огурцами и перцами, но и не забыть про ароматные травы.

