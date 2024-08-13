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Лето Семь кругов сада инструкция Пролежат свежими до зимы: как сохранить красные помидоры без консервации — пять простых и эффективных способов

Пролежат свежими до зимы: как сохранить красные помидоры без консервации — пять простых и эффективных способов

Придется хорошо мыть банки и запасаться ящиками

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1 комментарий
На хранение без консервации нужно будет отправлять чуть зеленоватые томаты

В самом разгаре сезон сбора помидоров — с открытого грунта дачники массово убирают плоды даже зелеными, чтобы уберечь от фитофторы и других грибковых заболеваний. В итоге в квартире образуется минисклад томатов. Отправлять всё в консервацию — та еще задача. Но есть способы сохранить урожай свежим, причем до конца года и без уксуса с рассолом.

Хранение в корзине и ящике

Идеальная температура хранения помидоров +8...+10 градусов. Если удастся обеспечить такие условия на постоянной основе, то урожай легко может пролежать до зимы. Помимо прохлады, томатам необходимо поступление воздуха.

— Нужно взять корзину или ящик, чтобы был постоянный приток воздуха. В ведрах или контейнерах помидоры долго не хранятся, — отметила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Сверху можно набросить тряпку или ткань, но главное — не из синтетических материалов.

Выбрать для такого хранения нужно помидоры чуть розоватые, слегка даже зеленые.

Как сохранить красные помидоры без консервации, но в банке

Банки стерилизовать не нужно, но хорошо помыть и просушить всё-таки придется

Сухая горчица позволит сохранить помидоры в банках без консервации и рассолов до середины зимы. Но если соблюсти все условия.

— Банки вымыть и просушить. Если будет внутри хоть капля воды, то томаты сгниют. На дно насыпать сухую горчицу. На три литра нужно примерно 100 граммов, — поделилась цифрами специалист. — Помидоры нужно промыть и хорошо обсушить, чтобы не осталось на них влаги.

Укладывать томаты в банку нужно аккуратно, не утрамбовывая. Опять же, на такое хранение лучше выбирать чуть зеленоватые плоды, слегка розовые. Банки закройте крышкой и уберите в прохладное место.

Пересыпать опилками

Опилки прекрасно помогут сохранить помидоры — они забирают на себя лишнюю влагу и не дают гнить плодам. Для этого нужно насыпать на дно ящика опилки и размещать томаты плодоножкой вверх. Засыпать первый слой опилками и уложить так же второй. В этом случае даже при перепадах температуры и влажности томаты сохранятся максимально долго.

Бумага и помидоры

Оборачивать томаты в газеты не стоит

Если урожая не так много, а времени достаточно, то можно использовать другой способ хранения помидоров — с помощью бумаги. Каждый помытый и высушенный плод нужно обернуть пергаментной бумагой. Газеты и журналы из-за краски для хранения не подойдут.

Пергаментной бумаги может не оказаться под рукой — в этом случае ее заменяют на фольгу. При этом нужно сделать несколько дырочек, чтобы обеспечить приток воздуха.

Спирт и марганцовка

Убить бактерии можно не только с помощью консервации и кипятка, но и подручными привычными средствами. Для хранения также потребуется чистая и сухая банка.

Томаты нужно вымыть, высушить и протереть либо спиртом, либо розовым раствором марганцовки. Затем разложить на чистой бумаге и подождать, пока высохнут. После полного высыхания томаты можно сложить в банки и закрыть крышкой. Тару нужно хранить в прохладном, темном месте.

Как вялить и морозить помидоры

Есть еще несколько способов, как сохранить томаты без консервации, но плоды, конечно, уже не будут свежими. Первый — это приготовить вяленые томаты.

Нужно разрезать помидоры на половинки, удалить плодоножки, выложить на бумагу на противень и в духовке сушить при температуре 100–120 градусов в течение 4–6 часов в зависимости от сочности помидоров. В чистую банку налить немного растительного или оливкового масла, добавить приправы по вкусу и уложить томаты с пластинками чеснока. Нужно периодически проливать слои маслом. Банку закрыть и убрать в холодильник. Максимальный срок хранения — месяц.

Заморозить помидоры можно, если вы планируете в будущем использовать их для супов или рагу. При таком способе хранения плоды потеряют свою форму. Томаты нужно помыть, обсушить и нарезать любым удобным способом. Хранить в морозилке можно в пакетах или контейнерах.

Как вы заготавливаете томаты на зиму? Поделитесь своими рецептами с редакцией!
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Комментарии
1
Grape Reflection 🍇
13 августа 2024, 12:03
Спирт переводить не стоит на томаты, а марганцовку сейчас и не купишь
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