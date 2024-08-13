Приходи на сеновал: сибирячки показали впечатляющие фото в полях и с подсолнухами — у вас уже есть такие кадры?

Любуемся красивыми фотографиями читательниц НГС Источник: Ольга Вороная











До конца лета осталось чуть больше трёх недель, а в пригородах Новосибирска уже вовсю зреют подсолнухи, колосится рожь и на полях уже собрали сено в стога. После рабочего дня так и хочется сменить обстановку, уехать подальше из суетящегося города и ненадолго окунуться в размеренную сельскую атмосферу. Чем сибирячки и пользуются, судя по социальным сетям: то и дело попадаются невероятно красивые кадры. НГС попросил девушек поделиться лучшими снимками на фоне природы и рассказать о впечатлениях — смотрим живописный фотообзор.



Пасторальные пейзажи можно найти совсем рядом с городом: например, недалеко от посёлка Кольцово — читатели сообщают, что именно там цветут подсолнухи. За фотографиями на фоне сена советуют поехать в сторону ОбьГЭС, интересны окрестности у деревни Бурмистрово в Искитимском районе, Караканский бор, Ордынская трасса.

Признавайтесь, вам тоже захотелось арбуз? Источник: Ольга Вороная











Ольга сделала фотографии на память в полях в сторону Криводановки.



— Это сверток с Северного объезда, уточняет она. — Есть еще стога в сторону Мочище и в Жеребцове.



Сибирячка решила, что просто фотографии у стогов сена — это скучно, и добавила в кадры яркие краски: красивое красное платье и сочный арбуз. Как вам такое?

Ольге нравятся фотосессии — она с удовольствием позирует на фоне пейзажей Источник: Ольга Вороная











Впечатляющие карточки у Ольги получились и по дороге в сторону Барнаула — яркие и летние.

Заряжаемся летним настроением Источник: Татьяна Степахина











Татьяна сделала фотографии на фоне желтых соцветий недалеко от немецкой деревни, когда ехала домой из Ярового.

Заметили что-нибудь необычное? Источник: Татьяна Степахина











— Знаете, что странно? Все поля с подсолнухами были повернуты от солнца! То есть подсолнухи стоят в одну сторону, а солнце — в другую светит. Как это можно объяснить? Обычно все цветы и все живое тянется к солнцу, а тут как будто матрица сломалась, — удивляется сибирячка.

Запомнили, что за подсолнухами нужно ехать в сторону Алтая? Источник: Людмила Сорочкина











Людмиле фотографии с подсолнухами достались случайно — вместе с мужем она ехала в сторону Алтая и вдохновилась местными пейзажами.



— Поехали спонтанно, за час собрались. Увидели подсолнухи. Я как истинная леди не смогла проехать мимо. Зато какие кадры вышли на память! Суперские впечатления, ради таких фото поедем еще, — рассказывает сибирячка.

Идеальная локация: ни людей, ни связи Источник: Настасья Медведева











Журналистка НГС Настасья Медведева тоже успела сделать несколько красивых кадров у стогов сена во время отпуска.

— Я сделала эту фотографию после того, как мы с родителями вернулись из путешествия в доме на колесах. Всю дорогу до деревни я видела эти клубочки и захотела сфотографироваться. Оказалось, что они есть прямо рядом с домом моего крестного. Я позвала маму и мы пошли фотографироваться. Правда, после сена все чесалось, но оно того стоило, — улыбается Настасья.

Поле с подсолнухами находится в Алтайском крае, недалеко от города Камень-на-Оби Источник: Юлия Лефлерова











— Лето, которое сбылось! Ценю и радуюсь здесь и сейчас. Не смотрю вперёд. Зажмурилась. Боюсь разочароваться. Лучше очароваться, да покрепче, — поэтично подписала Юлия фотографии.



О фотосессии с подсолнухами девушка мечтала с прошлого года.

Нужные кадры получились лишь со второй попытки Источник: Юлия Лефлерова











— Пока доехала до родителей, они уже отцвели, — рассказывает она. — Поэтому в этом году я намеренно хотела с ними сфотографироваться. Ориентируясь по прошлому лету, поняла, что ловить нужно конец июля — начало августа. У меня было две попытки: первая произошла, когда мы поехали с родителями в Корнилово за грибами, попросили папу остановиться. Мама меня сфотографировала, а кадры не получились.



Юлия поняла, что для фото нужны невысокие подсолнухи. От тех, что выше головы — никакого толку, или придется исхитриться и найти нужный красивый ракурс — это непросто.

Мария уверяет, что усилия того стоили — ей понравились фотографии Источник: Мария Вьюн











Мария тоже сфотографировалась в поле с подсолнухами по дороге на Алтай.

— Было решено остановиться и выйти пофотографироваться. Правда, пробираться к ним пришлось через высокую траву, но это того стоило. Я впервые была в поле подсолнухов! До этого я знала, что они высокие, но увидеть вживую — это совсем другое, — делится впечатлениями девушка.

Только посмотрите, какие краски Источник: Читатель НГС











Атмосферной фотографией поделилась Светлана — к ней в гости приехала дочь и уговорила пойти фотографироваться.

В прошлом году Светлана сфотографировалась на стоге сена в поле в сторону Искитима, а в этом году сенных клубочков там она не нашла Источник: Светлана Гладкова











Красивое фото в стогах сена удалось сделать и Светлане, правда, поделилась она карточками с прошлых сезонов: этим летом еще не нашла подходящее место.

Кадр сделан недалеко от Колывани, если ехать немножко в сторону Томска, лето 2022 года Источник: Светлана Гладкова











— Я всегда еду в поисках локаций каких-нибудь подальше, но останавливаюсь, когда вижу что-то красивое. Хотя бы раз в сезон нужно остановиться у стога. В этом году я красивые поля со стогами видела в изобилии только в Кемеровской области и в Хакасии, а у нас еще не нашла, — рассказала сибирячка.



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