«Со мной ругаться — последнее дело»: журналист НГС попала на фотосессию к эпатажному фотографу — ее знает весь Рунет

Вероника согласилась дать нам интервью, а после устроила для корреспондента фотосессию Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











Вероника Королева знакома многим в центре Новосибирска — она фотографирует мероприятия, концерты и людей. За свои фотографии сибирячка обычно просит немалые деньги, но порой снимает людей и за 200 рублей. Те, кто с ней сталкивался, отмечают, что у женщины довольно своеобразная манера работы. Недавно видео о ней завирусилось в Сети. Корреспонденты НГС решили поговорить с женщиной о работе, а заодно договорились на фотосессию — Вероника рассказала, кто ее клиенты и как она относится к хейтерам.



Видео с Вероникой завирусилось в Сети Источник: Roman_lyskov / Instagram* (запрещен на территории РФ)

Фотограф для селебрити и ВИПов

Веронику Королеву часто можно встретить на крупных городских мероприятиях: она позиционирует себя как фотограф селебрити и ВИПов.



— Профессиональный фотограф Вероника Королева. Снимаю звезд и VIP-персон. Фотосессия стоит 8 тысяч в час. Съемка репортажа — 5 тысяч в час, — указано на личной страничке женщины во «ВКонтакте».

Вероника Королева — довольно эпатажная женщина Источник: Сергей Уланов / NGS.RU

Вероника пришла на интервью с ярким макияжем и в шикарном летящем платье в пол. Его стоимость, как она сама акцентировала, — 10,5 тысячи рублей, а купить его пришлось, потому что ее недавно обокрали.



— В связи с этой кражей пришлось покупать новое платье. Оно стоило недешево, я его купила в ТЦ «Река». Если я куда-то готовлюсь, я прихожу в полном образе или вообще не прихожу, чтобы не подводить организаторов. Это часть моей работы, это часть моей жизни, поэтому и так, — объяснила женщина. — Я вообще за свою жизнь никогда никуда не опоздала. А вот мои клиенты этим не отличаются.

Женщина пришла на встречу в нарядном платье Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











Вероника выросла и живет в Первомайском районе. Училась на санитара и рекламщика, работала HR-специалистом, увлекается прикладным творчеством и тарологией, а 12 лет назад занялась фотографированием. Больше всего ей нравится снимать портреты людей.



— Фотографией я стала заниматься, потому что у меня был молодой человек фотограф. Он меня научил всему, что я умею и знаю, а дальше уже сама влилась. Мы много делали с ним совместных фотосессий. Большинство фотографий, правда, остались не у меня. Потом он стал свадьбы больше снимать, я — портреты. Мы расстались, и я не знаю, где он сейчас находится, что с ним, жив он или мертв. Но знаю, что сейчас он находится не один, и слава богу, — рассказала Вероника о своем пути к искусству фотографии.

Во время работы женщина уделяет внимание образу, причем не только образу модели Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











Женщина отмечает: ее фотографии — это ее бренд. Благодаря навыкам специалиста по рекламе она их продвигает, и, по словам сибирячки, были случаи, когда ее снимки воровали.



Во время работы фотограф больше всего внимания уделяет художественной направленности образа и его целостности. Образ должен соответствовать задуманной фотосессии и стилистике.



— Если это фотосессия будуар, модель должна быть в воздушных платьях, в мини-перчатках, — объясняет она. — Снимаю я не только на улице, но и в помещении. Могу в Маяковском снимать, где угодно, хоть на крыше, и это будет нереально.

Попасть на съемки к Веронике — непростая, по ее словам, задача Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











Попасть на съемку к Веронике, по ее словам, очень трудно. Зато в итоге клиенты получают качественный материал и красивые фотографии, которые «не стыдно показать друзьям и в обществе».



Все снимки, утверждает собеседница, она делает на высококлассной, высококачественной технике, которая «отрабатывает по полной» уже не первый год.

Иногда женщина соглашается на бюджетные пробные фотосессии Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











Иногда Вероника соглашается работать не по прайсу: например, недавно снимала своего коллегу-фотографа на улицах Новосибирска всего за 200 рублей.

— Он пришел ко мне впервые, и я провела ему пробную экспресс-фотосессию, но такие я делаю редко. Да и заказчик смог найти ко мне подход. Все знают, что я славлюсь очень сложным характером, что ко мне тяжело найти подход, и это действительно нужно делать уметь. А у него хорошо подвешен язык, — с улыбкой объяснила фотограф.

Визаж Вероника предлагает в качестве допуслуги Источник: предоставлено Вероникой Королёвой











В своей профессии она считает самым сложным делать фотографии, которые будут соответствовать потребностям людей, так как не всегда удается сразу понять запросы клиента. Больше всего не любит, когда люди, приходя на фотосессию, ведут себя неискренне — Веронике нравятся позитивные эмоции.

Помимо фотографий сибирячка предлагает и дополнительную услугу — визаж. Этому она нигде не училась — все, говорит, от природы. В арсенале у нее есть нужные кисти и, как заверяет женщина, люксовая косметика. Себя она тоже красит сама и очень любит это занятие.



Идет от души

Вероника Королева во время фотосессий обычно очень активная и много шутит. На фотосессии нужно просто ей довериться и слушать рекомендации.



— У меня это идет от души, потому что я не лицемерка. Лицемерить — это не мое, я никогда так не делала. Если я работаю, я работаю честно. Обрабатываю долго фотографии, у меня обработка идет до 30 дней по договору, но могу и на месте обработать, иногда беру с собой для этого ноутбук. То есть если у клиента оплачено, я ставлю печать, подписываю чек, и дальше мы идем работать, — объясняет нюансы своей работы женщина.

Женщина ответственно подходит и к работе, и к своим образам Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











Вероника успела поработать с некоторыми знаменитостями: ведущим и блогером Севой Мокиным, руководителем новосибирской школы светского танца «Отражение» Анной Заворотинской. Женщине очень нравится фотографировать людей на балах.



— Я учитываю правила мероприятия, чтобы комфортно было другим, находящимся на балу. Это гости из разных городов: из Томска, Омска, Бердска, Барабинска, со всего мира практически, — поясняет фотограф.



При этом сейчас, по словам Вероники, она «не в ресурсе». Наполняться силами ей помогает увлечение таро — у нее даже есть свой YouTube-канал, где сегодня больше 1500 подписчиков. Началось увлечение с детства, правда, не с таро.

Сибирячка увлекается тарологией Источник: предоставлено Вероникой Королёвой











— Гадание также платное, но всё зависит от наполнения моего. Если я в ресурсе, я берусь. Мне, наверное, лет 8 было, когда с бабушкой постоянно играли в карты. И нет ни одного человека, который бы у меня выиграл в дурака или бридж. А потом понеслось. Играла, играла, вот и доигралась, — объясняет Вероника.

Продолжать заниматься фотографией она не планирует — хочет вернуться к учебе в медицинском колледже, освоить сестринское дело и профессию массажиста. Против заработка на фотосессиях выступают и ее родственники — это напоминает им бывшего парня Вероники. Он якобы исчез и «кинул на деньги» семью, но сама женщина в это не верит. Но тоже считает, что, занимаясь фотографией, продолжает дело бывшего, а не свое, и указывает на то, что фотография — это дело не прибыльное.



В последнее время женщина разочаровалась в своей профессии Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











— Я часто очень нарываюсь на халявщиков. Я по-честному отдаю фотографии людям, но в конце месяца остаюсь вообще без денег. Вот здесь, кстати, такие ходят, — указывает Вероника на прохожих на улице Ленина. — Здесь порядочных людей нет. Я первый фотограф, который решился про это сказать. Потому что уже боишься: или с тебя что-то сдернут, или у тебя что-нибудь вытащат. Вот, пожалуйста. Я поехала с бусами, теперь их нет. Украли нищеброды — я с такими не связываюсь.



«Они — массовка»

Вероника показывает свои любимые локации: Первомайский сквер, декорации у одного из заведений на улице Ленина, фотозона в Ресторанном дворике. Для нас женщина позирует и улыбается, но в какой-то момент начинает раздраженно вспоминать прошлые отношения.



— Мы были вместе 13 лет. У нас запрещено, к сожалению, в семье говорить о нем, он у нас, знаете, как юродивый считается. У нас очень небедная семья. Я живу пока с родителями, но присматриваю себе жилье в другом городе. В идеале хочется уехать куда-нибудь на природу, работать по диплому — я по первому образованию санитарка, сейчас поступаю на сестринское дело, диплом массажиста мне позволяет это сделать, — сбивчиво объясняет фотограф, неожиданно меняя тему.

Женщина уверенно позирует на камеру Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











В один из местных ресторанчиков Вероника заходит уверенно — по ее словам, она тут частый гость, и поэтому нас точно пустят для фотосессии.



— Да, у меня куча бабла, я не отрицаю это. Они завидуют мне по-черному, они меня ненавидят, понимаете? За то, что я богатая, — вдруг снова возвращается она к теме своего достатка.

На вопрос, кто же испытывает к ней такую сильную неприязнь, она поясняет: жители центра.

— Только и делают, что ходят и высматривают, что я делаю и как я делаю. Повседневка, массовка поганая. А как мне еще назвать людей, которые не снимаются у меня и гадости про меня говорят? Массовка! — в сердцах говорит Вероника.



«А где копыта?»

Снимать журналиста НГС Вероника Королева сначала соглашалась только за деньги, хотя и предложила скидку — вместо 5 тысяч рублей за фотосессию получалось 4 тысяч. Но потом всё же согласилась на бесплатную съемку, ради эксперимента.

На фотосессию мы собрались в другой день. Перед ее началом она посоветовала ее слушаться — иначе, сказала, не будет работать.

— Я не поняла, а где копыта? — разочарованно оценила фотограф обувь своей модели.

На фотосессию для корреспондента НГС Вероника пришла в летнем белом костюме Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











Мы отправились к оперному театру, где Вероника попросила меня встать возле искусственного рояля. Из рюкзака она достала фотоаппарат и объектив, а затем около пяти минут я позировала для нее.



— Так, вставайте как-нибудь. Самое главное в постановке, чтобы в руках ничего не было. Это будет отвлекать. Так, хорошо встала. Модель нужно ставить так, чтобы она помещалась в кадр и хорошо выглядела. Отлично, теперь модели нужно подходить на четыре шага, если взаимодействие полное, и на 18 шагов, если взаимодействие не полное, — деловито приговаривала фотограф. Что она имела в виду под полным и неполным взаимодействием, я не поняла.

Во время фотосессии сибирячка любит, чтобы ее слушали, а модель кайфовала Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











В какой-то момент она командует улыбнуться, но «не хищным оскалом, а милой улыбкой». Модель должна забыть, что перед ней стоит фотограф, она должна кайфовать, объясняет она. Но когда снимаешь человека, можно заставлять его делать всё в рамках разумного: например, тряхнуть волосами.

По словам женщины, за день ей сделали несколько предложений руки и сердца Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











После фотосессии Вероника собирается в кафе пить кофе и демонстрирует нам массивное кольцо на пальце. Ей нужно вернуть его поклоннику: говорит, приняла предложение руки и сердца, но передумала. Есть, намекает, другие варианты.

— Получается, вам в один день два предложения поступило? — уточняю я.

— Да, даже три. И шесть на балу. А что толку, мне деньги нужны, мне не нужна эта ерунда, — с тоном прожженной сердцеедки отмахивается женщина. — Вот сейчас я ему это кольцо верну, и прощай, дурень. У меня их семеро. Я могу за один раз встречаться с семью сразу. И никто не будет об этом знать. Коварная, поэтому со мной ругаться — последнее дело.

А вот — фотографии, которые получились у Вероники с корреспондентом НГС Настасьей Медведевой Источник: Вероника Королёва











Ранее НГС писал о том, как журналист НГС зажгла с уличным танцором.



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