Когда в Новосибирске закончится купальный сезон — ответ мэрии

Купальный сезон проходит в городе с 20 мая по 15 сентября Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске в середине сентября завершится купальный сезон. Как сообщили НГС в пресс-центре мэрии, он продлится до 15 числа первого месяца осени.

Специалисты рекомендуют купаться при температуре воды не ниже 18–19 градусов и температуре воздуха от +20 до +25 градусов. Продолжительность плавания зависит как от температуры, так и от влажности воздуха и силы ветра.



Несмотря на то, что купальный сезон в городе проходит с 20 мая по 15 сентября, горожан не могут наказать за заход в воду после его завершения, сообщили в мэрии.



— Административная ответственность за купание после завершения купального сезона не предусмотрена, — рассказали в городской администрации.



Накануне синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Новосибирской области в ближайшие дни. В регионе прогнозируются дожди и грозы.

