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Лето Когда в Новосибирске закончится купальный сезон — ответ мэрии

Когда в Новосибирске закончится купальный сезон — ответ мэрии

В администрации сообщили, могут ли наказать сибиряков за заплывы вне пляжного сезона

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19 комментариев
Купальный сезон проходит в городе с 20 мая по 15 сентября

В Новосибирске в середине сентября завершится купальный сезон. Как сообщили НГС в пресс-центре мэрии, он продлится до 15 числа первого месяца осени.

Специалисты рекомендуют купаться при температуре воды не ниже 18–19 градусов и температуре воздуха от +20 до +25 градусов. Продолжительность плавания зависит как от температуры, так и от влажности воздуха и силы ветра.

Несмотря на то, что купальный сезон в городе проходит с 20 мая по 15 сентября, горожан не могут наказать за заход в воду после его завершения, сообщили в мэрии.

— Административная ответственность за купание после завершения купального сезона не предусмотрена, — рассказали в городской администрации.

Накануне синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Новосибирской области в ближайшие дни. В регионе прогнозируются дожди и грозы.

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Комментарии
19
Гость
8 августа 2024, 17:24
А какой тогда смысл вообще устанавливать какие-то сезоны, если на практике это ничего не значит?
Фанни Ч
9 августа 2024, 01:38
Когда закончится купальный сезон, то сразу начнется отопительный
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