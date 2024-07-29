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Лето На шестерых — 70 тысяч: многодетная семья рассказала о ценах и отдыхе в Анапе

На шестерых — 70 тысяч: многодетная семья рассказала о ценах и отдыхе в Анапе

Публикуем честный отзыв

3 156
53 комментария
На отдых двое взрослых и четверо детей потратили 70 тысяч рублей

Анапа из года в год становится местом притяжения туристов летом, этот город ценят за песчаный пляж и демократичные цены на отдых. Вдоль берега — десятки гостевых домиков, есть где разместиться. Семья из поселка Кузнечиха Ярославской области выбрала для отдыха Джемете — анапский поселок.

Марина Рыжова отправилась к морю с мужем, тремя детьми и сестрой-подростком. На отдых вшестером они потратили около 70 тысяч рублей. К слову, в Сочи за троих тратят по 150 тысяч, а то и по полмиллиона рублей. В беседе с 76.RU туристы рассказали о ценах на русском юге и поделились советами, как развеяться на берегу с детьми.

Номер — 17 500 рублей

До Анапы семья добиралась на машине, вшестером они преодолели более двух тысяч километров, поселились на базе отдыха, где сдаются в аренду домики и номера. До моря, по словам нашей героини, 350 метров.

Отдыхающие попали на теплое море

— На семь дней двухкомнатный номер на шесть человек вышел 17 500 рублей, в номере кондиционер, душ, туалет, кухня при входе в номер с плитой и холодильником, всё отгорожено. Для каждой семьи индивидуально. Посуда вся была предоставлена. Можно готовить самим, — рассказали отдыхающие.

В стоимость проживания питание не входило, однако найти, где поесть, не составило труда.

— Питание не включено, но рядом в 10 метрах находятся две столовые. Всё всегда свежее и очень вкусно. Также рядом есть продуктовый магазин. У хозяев можно на заказ брать хачапури, домашнее вино, — добавила Марина.

На перекус брали фрукты

«Море спокойное, чистое, теплое»

На пляже есть два варианта размещения — на полотенце на земле или на шезлонгах. Марина отмечает, что мест на берегу достаточно, такой толкучки, как в Адлере, в Джемете нет.

— Пляж чистый, мест для размещения много, также за отдельную плату можно взять лежаки. Неделя отдыха пролетела незаметно... Море было и прохладное с большими волнами, и спокойное, чистое, теплое. Много развлечений для детей разного возраста. Мы побывали на пенной вечеринке и параде красок. Также есть катание на «бананах», катамаране, водных мотоциклах. Очень порадовало круглосуточное наблюдение спасателей за посетителями пляжа и их мгновенная реакция, если ребенок без родителей зашел в море, — подметила Марина.

Сын Марины, Максим Выходов, юнармеец и юнкор

Туристы говорят, что на пляже дежурили не только спасатели:

— Еще хочется отметить работу наших военнослужащих. Море контролируется. По пляжу периодически проезжала полиция для контроля. Поэтому было спокойно в наше неспокойное время, — добавила многодетная мама.

«Это всё»

Стоимость развлечений на берегу варьируется. К примеру, по словам Марины, катание на «банане» — 500 рублей, аттракционы — от 200 рублей, круг на колесе обозрения — 350 рублей, дети до трех лет бесплатно. Экскурсии от 600 рублей на человека в зависимости от места экскурсии. В дельфинарий 1600 рублей на человека.

— На отпуск в семь дней ушло 70 тысяч вместе с проживанием. Но это всё: развлечения, аттракционы, косички детям, сувениры для родных на память, питание три раза в день в столовой, плюс фрукты, — добавила собеседница.

За время отпуска Марина с мужем и детьми побывали в парке аттракционов и опробовали развлечения на пляже.

В лавках, как заявляют продавцы, продают домашние фрукты и ягоды
Детям на пляже плетут косы
Дети остались в восторге от количества развлечений

Марина призналась, что готова вернуться сюда в следующий раз.

— Вернемся обязательно туда. Понравилось абсолютно всё. Пляж песчаный. Из минусов только то, что немного попали под цветение моря, но это уже природа. Ее не изменить. Люди доброжелательные, вежливые, познакомились с замечательными семьями из Москвы, Петербурга, Новгорода. Хозяева базы отдыха — прекрасные люди, всегда на связи, — поделилась мать семейства. — Минусов нет!

Туристка также отметила контроль спасателей, множество магазинов и кафе, уютную атмосферу и лояльные цены в поселке.

А вы сильно потратились во время последнего отпуска?

Да, очень много денег потратили, еще в долги влезли
Нет, всё было экономно, оставались дома
Всегда копим деньги и рассчитываем бюджет на отпуск

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Комментарии
53
Поэт Бездомный
29 июля 2024, 12:11
«Сказки Венского леса»….
варенник
29 июля 2024, 11:32
"На отдых вшестером они потратили около 70 тысяч рублей" Вранье.. За такие деньги даже в санатории НСО не отдохнуть втроем.
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