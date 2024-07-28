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Лето тест Тест для отъявленных грибников: сможете отличить съедобные грибы от ядовитых?

Тест для отъявленных грибников: сможете отличить съедобные грибы от ядовитых?

Оцените свои шансы по шкале от 1 до 10

1 051
4 комментария
Никогда еще умение определять на глаз не пригождалось так, как в лесу

Недавно мы выяснили, что существует всего три безусловно съедобных гриба. Это те, которые можно жарить или солить даже сырыми, без предварительной подготовки. Но мало знать, как они называются — нужно еще отличить их в лесу от всех остальных. Особенно от ядовитых. Чтобы очередной поход в лес не стал финальным. А вы из тех, кто точно знает, что нужно класть в корзину, или наберете чего попало? Давайте выясним в нашем тесте по фотографиям.

ТЕСТПройден 320 раз
1 / 10
Что это тут растет на пеньке, уж не опята ли? Берем?
  • Берем
  • Не берем
2 / 10
А этого красавца возьмете?
  • Конечно!
  • Ну уж нет
3 / 10
Этот гриб обойдем стороной или домой заберем?
  • Обойдем стороной
  • Домой заберем
4 / 10
Это поганки или что-то съедобное?
  • Поганки
  • Что-то съедобное
5 / 10
Снова опята?
  • Симпатичные, берем!
  • Никакие это не опята, не буду брать
6 / 10
Наш пассажир?
  • Наш
  • Не наш
7 / 10
Ну этот-то точно съедобный?
  • Конечно, съедобный
  • Никакой он не съедобный
8 / 10
А вот этот гриб любое блюдо сделает незабываемо вкусным, правда?
  • Конечно, это же обабок
  • Нет уж, это точно что-то несъедобное
9 / 10
А этот гриб возьмем с собой или в лесу оставим?
  • Ешьте сами с волосами
  • А вот этот гриб я возьму
10 / 10
Выглядит, конечно, подозрительно, но чем черт не шутит. Берем?
  • Берем
  • Не берем

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Комментарии
4
Гость
28 июля 2024, 14:24
Судя по публикациям на этом ресурсе, репортёры не могут отличить съедобные грибы от ядовитых
Гость
28 июля 2024, 14:10
Срезался на свинушке. Не знаю, насколько он ядовитый, но народ её собирал и собирает, употреблял и употребляет, и пока вроде случаев отравления после его употребления не было.
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