Тест для отъявленных грибников: сможете отличить съедобные грибы от ядовитых?

Недавно мы выяснили, что существует всего три безусловно съедобных гриба. Это те, которые можно жарить или солить даже сырыми, без предварительной подготовки. Но мало знать, как они называются — нужно еще отличить их в лесу от всех остальных. Особенно от ядовитых. Чтобы очередной поход в лес не стал финальным. А вы из тех, кто точно знает, что нужно класть в корзину, или наберете чего попало? Давайте выясним в нашем тесте по фотографиям.
- Берем
- Не берем
- Конечно!
- Ну уж нет
- Обойдем стороной
- Домой заберем
- Поганки
- Что-то съедобное
- Симпатичные, берем!
- Никакие это не опята, не буду брать
- Наш
- Не наш
- Конечно, съедобный
- Никакой он не съедобный
- Конечно, это же обабок
- Нет уж, это точно что-то несъедобное
- Ешьте сами с волосами
- А вот этот гриб я возьму
- Берем
- Не берем