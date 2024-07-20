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Лето Не верьте фотографиям. Эксперт рассказал, где в Сочи непереполненные пляжи и чем заняться, кроме отдыха у моря

Не верьте фотографиям. Эксперт рассказал, где в Сочи непереполненные пляжи и чем заняться, кроме отдыха у моря

А еще — что из блюд местной кухни нужно попробовать и где сделать красивые фотосессии

799
15 комментариев

Принято считать, что в Сочи — переполненные пляжи, фотографии с лежащими друг на друге отдыхающими разлетаются в Сети. Это вызывает негодование у многих россиян, которые критикуют курорт за его многолюдность и плохой сервис. Председатель экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов опровергает эти утверждения, он поделился с нашими коллегами из SOCHI1.RU, на каких пляжах лучше отдыхать и чем еще заняться в Сочи, если пляжный отдых уже надоел.

Те, кто хочет быть в гуще событий, выбирают пляжи «Ривьера» или «Маяк», это самый самый центр Сочи. Там всё рядом: красивые кафе, бары и антураж для фотосессий. Как правило, у сочинских отелей своих пляжей нет, а вот у санаториев и у хороших пансионатов они есть. И там более сдержанная, тихая обстановка. Кто-то любит пляжи, которые находятся подальше от центра, практически дикие сохранились на Малом Ахуне.

— Самые знаменитые фото, которые больше всего разлетаются — это пляжи в Имеретинке. Когда бы не шли разговоры, что они переполнены, я очень часто именно в такие моменты стараюсь их посетить. На фото смотришь: они кажутся действительно переполненными, а на деле очень комфортно, есть свободное пространство между людьми, никто никому не мешает, все спокойно перемещаются, — рассказывает Дмитрий.

Он рекомендует обязательно выбраться на хорошую, интересную групповую или авторскую экскурсию по Сочи, вместе с экскурсоводом пройти по старинным улочкам, коснуться истории города. Обязательно оценить в полной мере местную гастрономию — на курорте очень много интересных и вкусных мест. Туристы ведь приезжают на Кавказ, поэтому стоит попробовать классный шашлык, сациви, сацебели, хинкали.

Морские прогулки с каждым годом набирают популярность в Сочи, обязательно нужно выйти в море на хорошей яхте, встретить рассвет или проводить закат, искупаться в чистой воде в километре от берега и увидеть дельфинов.

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Комментарии
15
Директор Завода (Ржака)
20 июля 2024, 19:52
Все эти фотографии с переполненных пляжей, грязь и мусор, жалобы шлет Тагил. Они кроме "центрального" пляжа, отеля, ближайшей пятерочки и плацкарта ничего не видят. Это весь их отдых. В одно предложение умещается.
Гость
20 июля 2024, 19:50
Да хорошо в Сочи, были в июне начале июля. Ну просто замечательно. И в Сочи есть санатории с собственным пляжем. Мне нравится Хоста. Там природа красивая и уникальная. В Олимпийску деревню ездили, Сочи-Парк, Сириус. Сначала собирались в Анталью, но передумали и поехали в Сочи. И не пожалели. Прокатились на крутом атракционе - Квантовый скачок. Это незабыааемо.🤪 В Турцию в августе поедем.
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