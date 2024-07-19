Днем солнце, вечером дожди: погода в Новосибирске на 3 дня — когда будет теплее

По вечерам в городе по-прежнему будут идти кратковременные дожди Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Стало известно, какой будет погода в Новосибирске в ближайшие 3 дня. По прогнозам синоптиков, днем будет солнечно, а по вечерам ожидаются дожди. Об этом сообщила ведущий синоптик Западно-Сибирского гидрометцентра Марина Виноградова.



— Над нами сейчас располагается мощный атмосферный вихрь, мощный тропосферный циклон, и пока он не сместится из наших районов куда-нибудь на восток или на юг, вероятность дождей остается. Они вероятны во второй половине дня, — отметила Марина Виноградова.



Синоптик отметила, что самым теплым днем будет суббота, 20 июля. Именно в этот день осадков не предвидится. С воскресенья на город вновь надвинуться дожди.



В субботу, 20 июля, ожидается преимущественно без осадков. В начале ночи возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, ночью 2–7, днем 4–9 метра в секунду. Температура ночью — +16…+18 градусов, днем — +26…+28 градусов.



В воскресенье 21 июля ожидается ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дождь и гроза. Ветер западный, ночью 2–7, днем 4–9, с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью +16…+18 градусов, днем +22….+24 градуса.



В понедельник 22 июля ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер западный, ночью 4–9, ночью местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью ожидается в районе +15…+17 градусов, днем +23…+25 градусов.



Также Марина Виноградова добавила, что дожди в городе закончатся, когда циклон начнет смещаться. Это ожидается во второй половине последней пятидневки июля. На смену придут северо-восточные потоки, а также северный температурный фон. В дневные часы температура будет в районе +20…+25 градусов, и даже, а может опуститься до +19…+24 градусов.



Ранее НГС писал о том, каким в Новосибирске будет август. Ожидаются перепады в 25 градусов и 12 дней дождей.

