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Лето Следим за Луной: вспоминаем приметы Сысоева дня — они предупреждают о похолодании и дождях

Следим за Луной: вспоминаем приметы Сысоева дня — они предупреждают о похолодании и дождях

День назвали в честь отшельника

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Большая Луна предупреждает о резком похолодании

19 июля в народном календаре называют Сысоевым днем. В эту дату вспоминают монаха-отшельника Сысоя Великого. Рассказываем о погодных приметах дня.

Считается, что если 19 июля идет дождь, то и осенью стоит ждать большого количества осадков. Если к вечеру температура поднимается выше, чем днем, то скоро возможен дождь. Если к этой дате выросло много ягод малины, то, согласно поверьям, зима будет особенно холодной. А пожелтевшие листья на деревьях предвещают раннюю осень.

Также 19 июля стоит обратить внимание на Луну. Если она ярко-белая, то, скорее всего, после этого дня температура начнет постепенно понижаться, и жары летом уже не будет. А если кажется, что спутник на небе выглядит больше, чем обычно, то похолодание начнется совсем скоро. При этом если хорошо видно лунный месяц, то осенью ожидается богатый урожай.

19 августа верующие отмечают Преображение Господне и Яблочный Спас. Читайте о значении и приметах этой даты.

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