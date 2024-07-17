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Лето Страна и мир обзор Тук-туки в Таиланде и ротавирус в Адлере. Названы самые опасные места отдыха для российских туристов

Тук-туки в Таиланде и ротавирус в Адлере. Названы самые опасные места отдыха для российских туристов

Краснодарский край лидирует в списке, узнаем почему

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10 комментариев
В прекрасном Таиланде наши туристы ничего не боятся, а зря

Таиланд лидирует среди зарубежных направлений по количеству страховых случаев с участием российских туристов. А внутри России самый небезопасный для отдыха регион — Краснодарский край. Такие данные приводят страховые компании.

Таиланд лидирует в топе сразу у трех страховых компаний: «Росгосстрах», «Евроинс туристическое страхование» и «Альфа Страхование». Также часто случаются происшествия с туристами в странах Карибского бассейна (Куба, Доминикана), Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Индонезия), ОАЭ, Турции и Индии.

Любопытно, что Египет, несмотря на огромное количество туристов, отличается наименьшей частотой страховых случаев, по данным всех трех компаний. Турция находится в топе только у «Альфа Страхования» и «Росгосстраха» (7% случаев).

Основной причиной происшествий в Таиланде, как и в других тропических странах, является местный климат. Туристы сталкиваются с резкими перепадами температуры, что может привести к солнечным и тепловым ударам.

Туристы обращаются за медпомощью из-за проблем с ЖКТ, в меньшей степени — аллергии и солнечных ожогов. В тропических странах также выявляются редкие болезни.

Страдают российские туристы в Таиланде (как и в других странах Азии) из-за опасного передвижения на двухколесных тук-туках и мопедах. Азиатские водители часто пренебрегают элементарными средствами защиты.

Статистика по случаям гибели туристов на отдыхе остается практически неизменной год от года, отмечают в страховых компаниях. С начала этого года 7 туристов утонули в море или бассейнах (включая Турцию, Таиланд, Египет, Мальдивы и Кипр), а на Кубе российский турист выпал с балкона.

А вот в самой России большинство страховых случаев с туристами (88%) фиксируется в Краснодарском крае. Только пик «туристических» ЧП в Краснодарском крае даже еще не наступил: согласно отчету «Военно-страховой компании», 48% обращений по страхованию путешественников летом приходится на август, 33% — на июль и только 19% — на июнь.

Самыми распространенными причинами обращений в страховые компании являются проблемы с ЖКТ (включая отравления), а также заболевания уха, горла и носа.

Лидером по обращениям в страховые компании от туристов стал Адлер (54% летних чрезвычайных ситуаций), затем идут другие черноморские курорты (Сочи, Лоо, Анапа) и Санкт-Петербург. Вспомнить только жуткую историю, когда прохожий снял момент, как девушка исчезла в море.

В Сочи самым опасным стал пляжный отдых

— Отдых — это всегда радостное и долгожданное событие. Поэтому редко кто думает о том, что делать в непредвиденных ситуациях. В нашем обществе сложилась привычка. При выезде за границу мы уже знаем, что туроператор включает в стоимость путевки страховку. По ней страховая компания сама организует лечение пострадавшего — достаточно звонка по телефону, указанному в полисе, — говорит в интервью MSK1.RU эксперт по страхованию Александр Романов.

— А вот при поездках по России страховать жизнь не принято. Люди часто отказываются от страховки, даже когда летят в командировку.

— На самом деле, если тур в Россию приобретается у туроператора (и такое бывает), то ситуация схожа с заграничной поездкой. В стоимость отдыха уже обычно включен страховой полис.

Однако вы правы в том, что большинство граждан, путешествующих по России, делают это без покупки тура. Так сказать, дикарем. В таком случае пострадавший остается без частной страховой помощи.

Но не стоит забывать, что в нашей стране у любого гражданина есть полис обязательного медстрахования (ОМС). С его помощью можно обращаться в любое государственное лечебное учреждение и скорую помощь. Все необходимые врачебные манипуляции, процедуры и обследования будут доступны в полном объеме при экстренной необходимости по всей территории России. И абсолютно бесплатно.

— Но есть же и многие, кто не доверяет государственной медицине.

— Ну, для тех, кто не доверяет отечественной государственной медицине, есть возможность за отдельную плату (небольшую, кстати) купить страховой полис, аналогичный тому, что дает туроператор в заграничных поездках. По нему лечение во время отдыха в России обеспечивает страховая компания.

— Большинство людей пренебрегают покупкой полиса, поскольку уверены: якобы получить выплаты за травмы будет сложно.

— Это тоже заблуждение. Бывает, что из-за несоблюдения техники безопасности организацией, оказывающей услуги, турист получает травму. В таком случае необходимо заявить о событии в полицию и собрать сопутствующие документы (чеки об оплате услуги, медицинские и полицейские справки и пр.). И с этими документами обратиться с претензией к лицу, оказавшему некачественную услугу.

Далее события могут развиваться самыми разными путями. Если организация, оказавшая услугу, в результате которой была получена травма, признает свою вину, то она может самостоятельно выплатить компенсацию пострадавшему. Но гораздо чаще вина не признается, и пострадавшему придется идти в суд, который и примет решение о виновнике, суммах компенсаций.

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Отдых в Сочи - 2024 Таиланд Отдых в Турции ЧП с туристами Безопасность туристов Египет Курорты Краснодарского края
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Комментарии
12
274444392
17 июля 2024, 09:19
Тук- туки всё идёт по плану!
Лукашa
17 июля 2024, 10:08
Да просто всё включено, чо вы такие. 🫢
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