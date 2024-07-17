Тук-туки в Таиланде и ротавирус в Адлере. Названы самые опасные места отдыха для российских туристов

В прекрасном Таиланде наши туристы ничего не боятся, а зря Источник: Надежда Касьянова / E1.RU











Таиланд лидирует среди зарубежных направлений по количеству страховых случаев с участием российских туристов. А внутри России самый небезопасный для отдыха регион — Краснодарский край. Такие данные приводят страховые компании.



Таиланд лидирует в топе сразу у трех страховых компаний: «Росгосстрах», «Евроинс туристическое страхование» и «Альфа Страхование». Также часто случаются происшествия с туристами в странах Карибского бассейна (Куба, Доминикана), Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Индонезия), ОАЭ, Турции и Индии.



Любопытно, что Египет, несмотря на огромное количество туристов, отличается наименьшей частотой страховых случаев, по данным всех трех компаний. Турция находится в топе только у «Альфа Страхования» и «Росгосстраха» (7% случаев).

Основной причиной происшествий в Таиланде, как и в других тропических странах, является местный климат. Туристы сталкиваются с резкими перепадами температуры, что может привести к солнечным и тепловым ударам.



Туристы обращаются за медпомощью из-за проблем с ЖКТ, в меньшей степени — аллергии и солнечных ожогов. В тропических странах также выявляются редкие болезни.



Страдают российские туристы в Таиланде (как и в других странах Азии) из-за опасного передвижения на двухколесных тук-туках и мопедах. Азиатские водители часто пренебрегают элементарными средствами защиты.



Статистика по случаям гибели туристов на отдыхе остается практически неизменной год от года, отмечают в страховых компаниях. С начала этого года 7 туристов утонули в море или бассейнах (включая Турцию, Таиланд, Египет, Мальдивы и Кипр), а на Кубе российский турист выпал с балкона.



А вот в самой России большинство страховых случаев с туристами (88%) фиксируется в Краснодарском крае. Только пик «туристических» ЧП в Краснодарском крае даже еще не наступил: согласно отчету «Военно-страховой компании», 48% обращений по страхованию путешественников летом приходится на август, 33% — на июль и только 19% — на июнь.



Самыми распространенными причинами обращений в страховые компании являются проблемы с ЖКТ (включая отравления), а также заболевания уха, горла и носа.



Лидером по обращениям в страховые компании от туристов стал Адлер (54% летних чрезвычайных ситуаций), затем идут другие черноморские курорты (Сочи, Лоо, Анапа) и Санкт-Петербург. Вспомнить только жуткую историю, когда прохожий снял момент, как девушка исчезла в море.



В Сочи самым опасным стал пляжный отдых Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











— Отдых — это всегда радостное и долгожданное событие. Поэтому редко кто думает о том, что делать в непредвиденных ситуациях. В нашем обществе сложилась привычка. При выезде за границу мы уже знаем, что туроператор включает в стоимость путевки страховку. По ней страховая компания сама организует лечение пострадавшего — достаточно звонка по телефону, указанному в полисе, — говорит в интервью MSK1.RU эксперт по страхованию Александр Романов.



— А вот при поездках по России страховать жизнь не принято. Люди часто отказываются от страховки, даже когда летят в командировку.



— На самом деле, если тур в Россию приобретается у туроператора (и такое бывает), то ситуация схожа с заграничной поездкой. В стоимость отдыха уже обычно включен страховой полис.



Однако вы правы в том, что большинство граждан, путешествующих по России, делают это без покупки тура. Так сказать, дикарем. В таком случае пострадавший остается без частной страховой помощи.



Но не стоит забывать, что в нашей стране у любого гражданина есть полис обязательного медстрахования (ОМС). С его помощью можно обращаться в любое государственное лечебное учреждение и скорую помощь. Все необходимые врачебные манипуляции, процедуры и обследования будут доступны в полном объеме при экстренной необходимости по всей территории России. И абсолютно бесплатно.



— Но есть же и многие, кто не доверяет государственной медицине.



— Ну, для тех, кто не доверяет отечественной государственной медицине, есть возможность за отдельную плату (небольшую, кстати) купить страховой полис, аналогичный тому, что дает туроператор в заграничных поездках. По нему лечение во время отдыха в России обеспечивает страховая компания.



— Большинство людей пренебрегают покупкой полиса, поскольку уверены: якобы получить выплаты за травмы будет сложно.



— Это тоже заблуждение. Бывает, что из-за несоблюдения техники безопасности организацией, оказывающей услуги, турист получает травму. В таком случае необходимо заявить о событии в полицию и собрать сопутствующие документы (чеки об оплате услуги, медицинские и полицейские справки и пр.). И с этими документами обратиться с претензией к лицу, оказавшему некачественную услугу.

