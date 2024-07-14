Дневная жара и затяжные дожди с грозой: какой будет погода в Новосибирске на следующей неделе

На следующей неделе у водоемов будет многолюдно Источник: Стас Соколов











Следующая неделя, с 15 по 21 июля, в Новосибирске будет жаркой и дождливой. Об этом свидетельствуют данные сервисов прогноза погоды, которые изучил НГС.

По данным «Погода.Mail», в понедельник, 15 июля, в Новосибирске будет облачно с дневной температурой около +29 градусов и без осадков. Вторник сервис видит дождливым с дневной температурой в районе +32. В среду в Новосибирске будет прохладней: +25 градусов днем, +19 — ночью, ожидаются небольшие дожди. «Погода.mail» предупреждает о грозе с дождями в четверг, пятницу и субботу с сохранением температуры днем в районе 23–26 градусов. Воскресенье сервис видит облачным без осадков.

Прогноз погоды от «Погода.Mail.ru» Источник: pogoda.mail.ru











Прогноз погоды Gismeteo.ru на неделю схожий: безоблачная жара в районе +30 градусов в будние дни с дождем и грозами в выходные.

Такой видит погоду в Новосибирске Gismeteo Источник: gismeteo.ru











«Яндекс.Погода» прогнозирует дневные температуры в Новосибирске в районе +30, дождь в среду, субботу и воскресенье, грозу — в пятницу.

Прогноз от «Яндекс.Погода» Источник: yandex.ru/pogoda











14 июля в народном календаре — праздник Кузьмы и Демьяна, который также называют летними Кузьминками. Считается, что по направлению ветра и звездам на Кузьминки можно было угадать погоду. Рассказываем, на какие приметы в этот день стоит обратить внимание.