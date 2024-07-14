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Лето Дневная жара и затяжные дожди с грозой: какой будет погода в Новосибирске на следующей неделе

Дневная жара и затяжные дожди с грозой: какой будет погода в Новосибирске на следующей неделе

Основная часть осадков придется на выходные

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4 комментария
На следующей неделе у водоемов будет многолюдно

Следующая неделя, с 15 по 21 июля, в Новосибирске будет жаркой и дождливой. Об этом свидетельствуют данные сервисов прогноза погоды, которые изучил НГС.

По данным «Погода.Mail», в понедельник, 15 июля, в Новосибирске будет облачно с дневной температурой около +29 градусов и без осадков. Вторник сервис видит дождливым с дневной температурой в районе +32. В среду в Новосибирске будет прохладней: +25 градусов днем, +19 — ночью, ожидаются небольшие дожди. «Погода.mail» предупреждает о грозе с дождями в четверг, пятницу и субботу с сохранением температуры днем в районе 23–26 градусов. Воскресенье сервис видит облачным без осадков.

Прогноз погоды от «Погода.Mail.ru»

Прогноз погоды Gismeteo.ru на неделю схожий: безоблачная жара в районе +30 градусов в будние дни с дождем и грозами в выходные.

Такой видит погоду в Новосибирске Gismeteo

«Яндекс.Погода» прогнозирует дневные температуры в Новосибирске в районе +30, дождь в среду, субботу и воскресенье, грозу — в пятницу.

Прогноз от «Яндекс.Погода»

14 июля в народном календаре — праздник Кузьмы и Демьяна, который также называют летними Кузьминками. Считается, что по направлению ветра и звездам на Кузьминки можно было угадать погоду. Рассказываем, на какие приметы в этот день стоит обратить внимание.

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Комментарии
6
Гость
14 июля 2024, 11:20
Аномальную жару включили спецыально чтоб уничтожить больных и стариков,а так же уничтожить урожай и устроить голод
Гость
14 июля 2024, 11:22
Это всё враньё,какие 30 32,градусник меньше 43 днём вообще не показывает
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