Какой будет погода в середине лета — изучаем приметы на Кузьминки 14 июля

Крик сорок в этот день может предвещать продолжительный зной Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











14 июля в народном календаре — праздник Кузьмы и Демьяна, который также называют летними Кузьминками. Рассказываем, на какие приметы в этот день стоит обратить внимание.

Считается, что по направлению ветра и звездам на Кузьминки можно было угадать погоду. Согласно поверьям, ветер с Запада предвещает дождь. А если мерцание звезд кажется более ярким, чем обычно, то стоит ждать грозу. Если слышен крик сороки, то в ближайшие дни может начаться сильный зной. Еще 14 июля дома можно зажечь свечу, тусклый огонь — к дождю.

Если 14 июля на деревьях уже видны желтые листья, то это предупреждает о ранней осени. Крик сороки предвещает продолжительный зной. Если мыши строят гнезда, то, по поверьям, зима будет особенно снежной.



В начале недели, 8 июля Новосибирск залило сильным дождем. Многие прятались от ливня в метро, а машины «тонули» на дорогах. НГС рассказывал подробности в онлайн-трансляции.