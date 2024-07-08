НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+19°

пасмурно, без осадков

ощущается как +20

2 м/c,

сев.

 741мм 89%
Подробнее
6 Пробки
USD 88,13
EUR 95,57

СРОЧНО

Как Новосибирск заливает дождем — онлайн

Дарим iPhone 15
Последние квартиры в ипотеку
Как продают «блатные номера»
Медикам снизили премии
Отремонтировали чужой дом
Как раздают «Экран»
Афиша на июль
НГС в Telegram
Лето онлайн-трансляция По улицам бегут ручьи, а в метро толпы: Новосибирск заливает дождем — онлайн-трансляция

По улицам бегут ручьи, а в метро толпы: Новосибирск заливает дождем — онлайн-трансляция

Присылайте свои фото и видео

8 973
31 комментарий

В Новосибирске днем 8 июля пошел дождь. По городским традициям, улицы превратились в ручьи и реки, а пройтись по многим тротуарам стало невозможно. НГС начинает онлайн-трансляцию с непогодой.

Елизавета Шаталова

В городе начались пробки в 6 баллов, по данным сервиса 2ГИС. Жители в сообщениях в приложении сообщают, что кое-где улицы подтопило, а кто-то просто не понимает, как из-за одного дождя мог встать весь город.

Елизавета Шаталова

А вот что происходит на Кропоткина, 128. Здесь появился новый новосибирский водопад.

Елизавета Шаталова

В ЖК «Кларус Парк» на Тимирязева, 73/1 ночью залило двор, цоколь и первый этаж. Самое страшное, что вода добралась до лифта.

— Соседи, у нас ЧП. Дождь идет и идет, во дворе цветы затопило, лавочки почти скрыло, воды по колено, ливневки вокруг дома не справляются, — комментирует происходящее местный житель.

Елизавета Шаталова

Сейчас многие жители разбираются с последствиями ночного ливня, который затопил не только улицы, но и подъезды.

Елизавета Шаталова
Присылайте свои фото и видео с непогодой.
Звоните круглосуточно8-923-157-00-00
Мы в соцсетях
Елизавета Шаталова

В метро Площадь Ленина собрались люди, которые не хотят выходить на улицу в дождь. Небольшая толпа ждет, когда прекратится ливень.

Елизавета Шаталова

По данным «Яндекс.Погоды», до 17:00 дождь не закончится. Огромная туча накрыла весь город.

Включите поддержку JavaScript в браузере
Мы очень хотим показать больше новостей, но у Вас отключен JavaScript
ПО ТЕМЕ
Погода Дождь Новосибирск Лето
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY5
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Никто не хочет получать сотни тысяч рублей? Разбираемся с кадровым экспертом, почему не хватает айтишников
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Похоже на потревоженный улей»: в Турции начались погромы. Опасно ли там находиться россиянам
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«Lada — автомобиль, а "китаец" — автомобилесодержащий продукт». Крик души таксиста о машинах из Поднебесной
Анонимное мнение
Мнение
«Мало походят на идеальных супругов»: журналистка НГС о том, почему Петр и Феврония — не лучший пример семейной идиллии
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Меня хватило на полгода, а потом возненавидела людей». Как я заработала на недвижимости тревожность вместо миллионов
Алиса Князева
Корреспондент VLADIVOSTOK1.RU
Рекомендуем
Знакомства

Александр,35

Олег,52

Рома,43

Серж,41

Сабрина,39

Екатерина,36

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление