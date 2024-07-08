По улицам бегут ручьи, а в метро толпы: Новосибирск заливает дождем — онлайн-трансляция

В Новосибирске днем 8 июля пошел дождь. По городским традициям, улицы превратились в ручьи и реки, а пройтись по многим тротуарам стало невозможно. НГС начинает онлайн-трансляцию с непогодой.
В городе начались пробки в 6 баллов, по данным сервиса 2ГИС. Жители в сообщениях в приложении сообщают, что кое-где улицы подтопило, а кто-то просто не понимает, как из-за одного дождя мог встать весь город.
А вот что происходит на Кропоткина, 128. Здесь появился новый новосибирский водопад.
В ЖК «Кларус Парк» на Тимирязева, 73/1 ночью залило двор, цоколь и первый этаж. Самое страшное, что вода добралась до лифта.
— Соседи, у нас ЧП. Дождь идет и идет, во дворе цветы затопило, лавочки почти скрыло, воды по колено, ливневки вокруг дома не справляются, — комментирует происходящее местный житель.
Сейчас многие жители разбираются с последствиями ночного ливня, который затопил не только улицы, но и подъезды.
В метро Площадь Ленина собрались люди, которые не хотят выходить на улицу в дождь. Небольшая толпа ждет, когда прекратится ливень.
По данным «Яндекс.Погоды», до 17:00 дождь не закончится. Огромная туча накрыла весь город.