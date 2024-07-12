Всплеск утонувших: в Новосибирске дикие пляжи будут патрулировать беспилотники — фоторепортаж

Рейд с помощью беспилотника провели 12 июля на котловане на Юго-Западном жилмассиве Источник: Александр Ощепков/NGS.RU











В Новосибирске будут использовать беспилотники для патрулирования диких пляжей из-за роста числа погибших на воде. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.



12 июля сотрудники ведомства провели профилактические мероприятия на котловане на Юго-Западном жилмассиве. Как рассказал НГС главный государственный инспектор по маломерным судам Сергей Кудинов, с начала купального сезона в регионе сложилась сложная оперативная обстановка.

Купание на котловане запрещено, но новосибирцев это не останавливает. Особенно в жару Источник: Александр Ощепков/NGS.RU











— Утонули 45 человек, среди них 16 детей, что в два раза больше, чем в прошлом году. 43 человека погибли в июне и 2 человека — в июле месяце, — рассказал Кудинов.

За отдыхающими следят спасатели Источник: Александр Ощепков/NGS.RU











Одна из причин роста числа утонувших — купание на диких пляжах и в одиночных местах. 9 человек были в состоянии алкогольного опьянения. Большинство погибших детей были оставлены без присмотра взрослых.



Десятки людей собрались на пляже в жару, несмотря на предупреждения об опасности купания Источник: Александр Ощепков/NGS.RU











Органы местного самоуправления увеличили количество патрульных групп в наиболее опасных местах одиночного и массового отдыха у воды для стабилизации обстановки.

Во время мероприятия сотрудники МЧС раздали новосибирцам памятки о мерах безопасности на воде Источник: Александр Ощепков/NGS.RU











— Также беспилотными летательными аппаратами обследуются берега, выявляются места одиночного купания, в соответствии с которыми уже проводим определенные мероприятия, — заявил Кудинов.

С помощью дронов будут обследовать отдаленные участки пляжей у водоемов Источник: Александр Ощепков/NGS.RU











Усиленная группировка специалистов будет работать на водоемах Новосибирской области весь период аномальной жары.

С начала купального сезона в Новосибирской области утонули 16 детей Источник: Александр Ощепков/NGS.RU











Она, по прогнозу синоптиков, продлится как минимум ближайшие 10 дней.

Большинство погибших детей были оставлены без присмотра взрослых Источник: Александр Ощепков/NGS.RU









