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Лето Всплеск утонувших: в Новосибирске дикие пляжи будут патрулировать беспилотники — фоторепортаж

Всплеск утонувших: в Новосибирске дикие пляжи будут патрулировать беспилотники — фоторепортаж

С начала купального сезона на водоемах погибли 45 человек

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19 комментариев
Рейд с помощью беспилотника провели 12 июля на котловане на Юго-Западном жилмассиве

В Новосибирске будут использовать беспилотники для патрулирования диких пляжей из-за роста числа погибших на воде. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

12 июля сотрудники ведомства провели профилактические мероприятия на котловане на Юго-Западном жилмассиве. Как рассказал НГС главный государственный инспектор по маломерным судам Сергей Кудинов, с начала купального сезона в регионе сложилась сложная оперативная обстановка.

Купание на котловане запрещено, но новосибирцев это не останавливает. Особенно в жару

— Утонули 45 человек, среди них 16 детей, что в два раза больше, чем в прошлом году. 43 человека погибли в июне и 2 человека — в июле месяце, — рассказал Кудинов.

За отдыхающими следят спасатели

Одна из причин роста числа утонувших — купание на диких пляжах и в одиночных местах. 9 человек были в состоянии алкогольного опьянения. Большинство погибших детей были оставлены без присмотра взрослых.

Десятки людей собрались на пляже в жару, несмотря на предупреждения об опасности купания

Органы местного самоуправления увеличили количество патрульных групп в наиболее опасных местах одиночного и массового отдыха у воды для стабилизации обстановки.

Во время мероприятия сотрудники МЧС раздали новосибирцам памятки о мерах безопасности на воде

— Также беспилотными летательными аппаратами обследуются берега, выявляются места одиночного купания, в соответствии с которыми уже проводим определенные мероприятия, — заявил Кудинов.

С помощью дронов будут обследовать отдаленные участки пляжей у водоемов

Усиленная группировка специалистов будет работать на водоемах Новосибирской области весь период аномальной жары.

С начала купального сезона в Новосибирской области утонули 16 детей

Она, по прогнозу синоптиков, продлится как минимум ближайшие 10 дней.

Большинство погибших детей были оставлены без присмотра взрослых

В конце июня на реке Ине в Новосибирске утонул 13-летний подросток. Его тело достали лишь два дня спустя.

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Комментарии
19
Вы-внимательный
12 июля 2024, 21:11
"Шлюзы"- объект...ищите другое место
Гость
12 июля 2024, 20:50
И вновь излюбленные иноагентами "новости" 😡 Только посмотрите, значительная часть здешней писанины - это восторженное смакование специально подбираемого негатива, криминала, бульварщины, разной дешёвки и откровенной заказухи. А если нет гадостей в Новосибирске? Не проблема! С радостью подтянут со всей России или даже из-за бугра 👎🤮
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