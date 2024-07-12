Всплеск утонувших: в Новосибирске дикие пляжи будут патрулировать беспилотники — фоторепортаж

В Новосибирске будут использовать беспилотники для патрулирования диких пляжей из-за роста числа погибших на воде. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.
12 июля сотрудники ведомства провели профилактические мероприятия на котловане на Юго-Западном жилмассиве. Как рассказал НГС главный государственный инспектор по маломерным судам Сергей Кудинов, с начала купального сезона в регионе сложилась сложная оперативная обстановка.
— Утонули 45 человек, среди них 16 детей, что в два раза больше, чем в прошлом году. 43 человека погибли в июне и 2 человека — в июле месяце, — рассказал Кудинов.
Одна из причин роста числа утонувших — купание на диких пляжах и в одиночных местах. 9 человек были в состоянии алкогольного опьянения. Большинство погибших детей были оставлены без присмотра взрослых.
Органы местного самоуправления увеличили количество патрульных групп в наиболее опасных местах одиночного и массового отдыха у воды для стабилизации обстановки.
— Также беспилотными летательными аппаратами обследуются берега, выявляются места одиночного купания, в соответствии с которыми уже проводим определенные мероприятия, — заявил Кудинов.
Усиленная группировка специалистов будет работать на водоемах Новосибирской области весь период аномальной жары.
Она, по прогнозу синоптиков, продлится как минимум ближайшие 10 дней.
В конце июня на реке Ине в Новосибирске утонул 13-летний подросток. Его тело достали лишь два дня спустя.