«Разница в цене — до 40%». Лайфхаки от эксперта, как сэкономить на отдыхе в Сочи

Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Лето в разгаре, россияне, которые заранее не спланировали свой отпуск, судорожно ищут, где бы успеть отдохнуть. Тем более вариантов сейчас немного: Турция, ОАЭ, Египет или Сочи. Открывают интернет и ужасаются: цены улетели в космос — что на авиабилеты, что на проживание. На южные поезда все места давно распроданы, их нет до сентября.

Председатель правления экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов рассказал, как сэкономить на отдыхе в Сочи (это касается и других курортов Краснодарского края). Эксперт рекомендует покупать путевки заранее, лучше в январе-феврале, сделать небольшую предоплату, поймать распродажу билетов, иногда их можно купить по очень смешным ценам.

— А потом, ближе к поездке, произвести окончательный расчет, и это сильно дешевле. Можно жить в хорошем пансионате, семейном, две семьи, одинаковые по составу, по возрасту детей, и разница в цене может доходить до 40 процентов. Можно сдвигать даты поездки, выбирать не высокий сезон, а бархатный — вторую половину сентября, октябрь, — советует Дмитрий Богданов. Осенью в Сочи уже нет такой жары, как летом, а море еще теплое, можно совместить экскурсии и пляж. Они, кстати, в это время полупустые, а популярные туристические объекты без толп туристов. Еще одна возможность сэкономить — покупать горящие путевки и выбирать отели на второй линии.