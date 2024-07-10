Неделя жары: МЧС предупредило новосибирцев об аномальных температурах — жителям пришли СМС

Жителям Новосибирской области пришли сообщения с предупреждением от МЧС. В них говорится о жаре, которая будет с 12 по 19 июля. Рассылка пришла сегодня, 10 июля.
— Ожидается аномально жаркая погода с температурными значениями +30 градусов и выше в НСО, — сообщили МЧС.
Спасатели призвали жителей быть осторожнее и в случае опасности звонить по телефону 112.
О том, какой будет погода ближайшие три дня НГС, рассказали синоптики.
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