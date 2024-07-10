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Лето Неделя жары: МЧС предупредило новосибирцев об аномальных температурах — жителям пришли СМС

Неделя жары: МЧС предупредило новосибирцев об аномальных температурах — жителям пришли СМС

Температуры поднимутся выше +30 градусов

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3 комментария
Температура поднимется выше +30 градусов

Жителям Новосибирской области пришли сообщения с предупреждением от МЧС. В них говорится о жаре, которая будет с 12 по 19 июля. Рассылка пришла сегодня, 10 июля.

— Ожидается аномально жаркая погода с температурными значениями +30 градусов и выше в НСО, — сообщили МЧС.

Рассылка пришла новосибирцам

Спасатели призвали жителей быть осторожнее и в случае опасности звонить по телефону 112.

О том, какой будет погода ближайшие три дня НГС, рассказали синоптики.

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Комментарии
3
Гость
10 июля 2024, 19:05
На РБК: В 2023 году качество воды Новосибирского водохранилища изменилось от «загрязненная» до «грязная». Основными загрязняющими веществами в водоеме стали соединения меди, цинка, марганца, алюминия, реже нефтепродукты. Об этом говорится в Обзоре состояния и загрязнения окружающей среды в РФ за 2023 год, составленном Росгидрометом. ..прикиньте какая она сейчас!? (я думаю только хуже ещё стало!)
Гость
10 июля 2024, 19:03
Скорей бы зима уже
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