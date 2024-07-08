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Лето По лужам в белых кроссовках: новосибирцы попали под летний дождь — атмосферные фото и видео

По лужам в белых кроссовках: новосибирцы попали под летний дождь — атмосферные фото и видео

Прохожие мокли на улице несколько часов

1 430
10 комментариев
Кажется, всем стоило запастись резиновыми сапогами

В понедельник, 8 июля, в Новосибирске пошел дождь, из-за которого улицы города превратились в ручьи и реки. Пешеходы попрятались под зонтами, но особо это не помогло. Ноги многим пришлось намочить, кто-то не пожалел даже белых кроссовок. Подробности — в видео.

Фотокорреспондент НГС Андрей Бортко вышел в непогоду на улицу и сделал атмосферные фотографии летнего дождя и намокших жителей.

Оставаться стильным можно и в такую погоду
Перепрыгнуть большинство луж не получится
Дождь шел несколько часов
Нужно быть осторожными, когда стоите на тротуарах. Вас может облить
Жители пытаются придумать, как обойти лужу, которая заняла весь тротуар
По данным синоптиков, вся неделя будет дождливой
Кто-то предпочитает зонтикам дождевики
Зонтиком можно поделиться
Температура воздуха в понедельник опустилась до +19 градусов

Пока пешеходы идут по лужам, некоторые автомобилисты едут по рекам и снимают водопады и моря. НГС ведет онлайн-трансляцию, в которой показывает последствия непогоды.

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Новосибирск Дождь Зонт Лужи
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Комментарии
10
Марго. Вредная
8 июля 2024, 14:03
Ноги у всех промокли, а на улице не жарко. Девочкам опасно по лужам бегать, да и простатит для дядек страшный зверь. Сушите ноги, граждане. 😎
Гость
8 июля 2024, 13:45
сел в гараже своего котеджа в свой авто, доехал до двери на работе.. что не так?!
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