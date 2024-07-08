Лето По лужам в белых кроссовках: новосибирцы попали под летний дождь — атмосферные фото и видео
По лужам в белых кроссовках: новосибирцы попали под летний дождь — атмосферные фото и видео
Прохожие мокли на улице несколько часов
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В понедельник, 8 июля, в Новосибирске пошел дождь, из-за которого улицы города превратились в ручьи и реки. Пешеходы попрятались под зонтами, но особо это не помогло. Ноги многим пришлось намочить, кто-то не пожалел даже белых кроссовок. Подробности — в видео.
Источник: читательница НГС
Фотокорреспондент НГС Андрей Бортко вышел в непогоду на улицу и сделал атмосферные фотографии летнего дождя и намокших жителей.
Пока пешеходы идут по лужам, некоторые автомобилисты едут по рекам и снимают водопады и моря. НГС ведет онлайн-трансляцию, в которой показывает последствия непогоды.