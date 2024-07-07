Ливни, град и ветер 20 м/с: в Новосибирской области объявили штормовое предупреждение

Жителей Новосибирской области предупредили об ухудшении погоды, ливнях и усилении ветра. В регионе завтра, 8 июля, прогнозируются дожди с градом.
— Местами кратковременные дожди, грозы, при грозах ливни, град, порывы ветра до 20 м/с в НСО 8 июля. Будьте осторожны, — говорится в СМС-сообщении регионального управления МЧС.
По данным Гидрометцентра России, в ночь на понедельник, 8 июля, в Новосибирской области ожидаются дожди, грозы, температуры составят от +16 до 18 градусов. Днем столбик термометра покажет до +23 градусов, ожидаются кратковременные осадки.
На новой рабочей неделе погода в Новосибирске ожидается дождливой. Вместе с дождями в регион придет и небольшое похолодание.