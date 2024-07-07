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Лето Ливни, град и ветер 20 м/с: в Новосибирской области объявили штормовое предупреждение

Ливни, град и ветер 20 м/с: в Новосибирской области объявили штормовое предупреждение

Жителям региона пришли сообщения о непогоде

2 258
10 комментариев
Погода может испортиться с 8 июля

Жителей Новосибирской области предупредили об ухудшении погоды, ливнях и усилении ветра. В регионе завтра, 8 июля, прогнозируются дожди с градом.

— Местами кратковременные дожди, грозы, при грозах ливни, град, порывы ветра до 20 м/с в НСО 8 июля. Будьте осторожны, — говорится в СМС-сообщении регионального управления МЧС.

По данным Гидрометцентра России, в ночь на понедельник, 8 июля, в Новосибирской области ожидаются дожди, грозы, температуры составят от +16 до 18 градусов. Днем столбик термометра покажет до +23 градусов, ожидаются кратковременные осадки.

На новой рабочей неделе погода в Новосибирске ожидается дождливой. Вместе с дождями в регион придет и небольшое похолодание.

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Новосибирск МЧС Штормовое предупреждение Погода Град
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Комментарии
10
Татьяна 53
7 июля 2024, 17:40
Град не нужен
Директор Завода (Ржака)
7 июля 2024, 17:50
В Лондоне вообще каждый день дожди. Матчи Уимблдона переносятся.
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