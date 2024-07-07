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Лето Резкое похолодание и дождливые будни: какая будет погода на следующей неделе в Новосибирске — прогноз

Резкое похолодание и дождливые будни: какая будет погода на следующей неделе в Новосибирске — прогноз

В понедельник температура опустится до +21 градуса

10 137
17 комментариев
В городе обещают частые дожди

В Новосибирске следующая неделя может выйти дождливой. Аномальные температуры уйдут из города. Корреспондент НГС изучила погодные сервисы, чтобы узнать, какой будет погода в ближайшие семь дней.

В понедельник температура упадет до +21 градуса

По данным «Яндекс.Погоды», всю неделю в городе будет идти дождь. Днем температура будет колебаться от +21 до +26 градусов. В пятницу возможна гроза.

Неделя будет облачной

Как сообщает Гидрометцентр России, в понедельник в городе днем будет +27 градусов, а ночью — 18 градусов. Дождь не будет идти только во вторник, пятницу и субботу.

Температура в среду и четверг будет +26 градусов

Самым жарким днем, как сообщает gismeteo, будет суббота — +28 градусов. Самым же холодным станет понедельник — +21 градус. Температура всю неделю будет расти, и к выходным в городе распогодится.

В Новосибирской области вечером 5 июля прошел сильный дождь. Как сообщают очевидцы, из-за этого многие улицы оказались затоплены, а в некоторых домах пропало электричество.

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Комментарии
17
Grape Reflection 🍇
7 июля 2024, 14:48
Вот и лето прошло, словно и не бывало
280801685
7 июля 2024, 15:04
Забавно! Корреспондент изучил в интернете погоду и решил поделиться информацией с читателями. 🤣🤣🤣 А у читателей нет интернета или они не умеют им пользоваться? Зато у кора появился материал для статьи. В чудное время живём.
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