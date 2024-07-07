Резкое похолодание и дождливые будни: какая будет погода на следующей неделе в Новосибирске — прогноз

В Новосибирске следующая неделя может выйти дождливой. Аномальные температуры уйдут из города. Корреспондент НГС изучила погодные сервисы, чтобы узнать, какой будет погода в ближайшие семь дней.
По данным «Яндекс.Погоды», всю неделю в городе будет идти дождь. Днем температура будет колебаться от +21 до +26 градусов. В пятницу возможна гроза.
Как сообщает Гидрометцентр России, в понедельник в городе днем будет +27 градусов, а ночью — 18 градусов. Дождь не будет идти только во вторник, пятницу и субботу.
Самым жарким днем, как сообщает gismeteo, будет суббота — +28 градусов. Самым же холодным станет понедельник — +21 градус. Температура всю неделю будет расти, и к выходным в городе распогодится.
В Новосибирской области вечером 5 июля прошел сильный дождь. Как сообщают очевидцы, из-за этого многие улицы оказались затоплены, а в некоторых домах пропало электричество.