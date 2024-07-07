Резкое похолодание и дождливые будни: какая будет погода на следующей неделе в Новосибирске — прогноз

В городе обещают частые дожди Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске следующая неделя может выйти дождливой. Аномальные температуры уйдут из города. Корреспондент НГС изучила погодные сервисы, чтобы узнать, какой будет погода в ближайшие семь дней.



В понедельник температура упадет до +21 градуса Источник: «Яндекс.Погода»











По данным «Яндекс.Погоды», всю неделю в городе будет идти дождь. Днем температура будет колебаться от +21 до +26 градусов. В пятницу возможна гроза.

Неделя будет облачной Источник: meteoinfo











Как сообщает Гидрометцентр России, в понедельник в городе днем будет +27 градусов, а ночью — 18 градусов. Дождь не будет идти только во вторник, пятницу и субботу.

Температура в среду и четверг будет +26 градусов Источник: gismeteo.ru











Самым жарким днем, как сообщает gismeteo, будет суббота — +28 градусов. Самым же холодным станет понедельник — +21 градус. Температура всю неделю будет расти, и к выходным в городе распогодится.