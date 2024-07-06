«Дойдешь до пляжа, вонь такая, что купаться уже не хочется». Туристы рассказывают, где в Сочи категорически нельзя плавать

Сочинцы знают, что более-менее безопасно купаться в море можно, когда его температура не больше 22 градусов Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











В Сочи с июлем пришла жара, и поехали отдыхающие к теплому морю, которое сейчас прогрелось уже до +24 градусов. Вполне комфортная температура не только для купающихся, но и для ротавируса. Сам по себе он в морской воде взяться не может — наши коллеги из SOCHI1.RU рассказывают, как вирусы попадают в Черное море.

Качество морской воды проверяется на 133 контрольных точках вдоль всего побережья Сочи, отчитываются власти Сочи. С начала года выполнено почти 2100 проб. Специалисты территориального отдела Роспотребнадзора также провели порядка 2,5 тысячи проб водопроводной воды, она соответствует всем нормам, ее можно пить из крана. Эти данные привели на недавнем заседании городского оперативного штаба. К воде из-под крана в Сочи правда нет нареканий, а вот по качеству морской воды есть большие вопросы. Но в этом никто не признается, а во вспышках вирусных болезней летом винят туристов: мол, жрут всякую гадость грязными руками. Еще в апреле руководитель службы Роспотребнадзора по городу Сочи Владимир Оробей заявлял, что минимизировать вспышки сезонной заболеваемости детей и взрослых на курорте поможет неукоснительное соблюдение санитарных норм и требований. С ним согласен главный врач городской инфекционной больницы № 2 Владимир Городин.

— В преддверии каждого летнего сезона мы обращаемся к нашим жителям и гостям с просьбой соблюдать правила личной гигиены. Мойте руки перед едой. Не покупайте продукты в случайных местах. Не храните и не используйте в пищу продукты с истекшим сроком годности. Не пейте воду из непроверенных источников. Они просты, но в 80 процентах случаев позволяют избежать риска возникновения острых кишечных заболеваний, — заявил Городин.

А врач-эпидемиолог, академик РАН, бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко вообще считает, что в всплеске сезонной заболеваемости виновата «критическая перегрузка Сочи»: каждый год россияне везут на курорт вирусы со всей страны.

— Да, Сочи у нас перегружен. У нас было 511 километров побережья Черного моря, еще Крым к нам тогда не вернулся. Я посчитал, что нагрузка на эти пляжи такая, что чуть ли не штабелями всем, слоями надо укладываться друг на друга. Это утрировано, но это индикатор той перегрузки, которая есть. Когда человек приезжает, он привозит с собой всё: и наряды, и вирусы. Причем люди съезжаются в Сочи со всей страны, — заявил Онищенко



Люди съезжаются в Сочи со всей страны со своими вирусами Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











«Уже было обезвоживание»

В редакцию SOCHI1.RU написала жительница Подмосковья Светлана Стрельцова, она с семьей только что вернулась из Сочи — все приехали домой с ротавирусом, дети оказались в больнице. По словам Светланы, отдыхали они в Курортном городке Адлера.



— Мы ходили на пляж «Фрегат», вонь там невозможная. Вечером воняет по всему Курортному городку так, что окна не открыть. Вонючий ручей бежал под причалом, мы старались отходить подальше, чтобы купаться, заплывать подальше. Как-то плыву, а навстречу мне какашка! Самая настоящая. На самом деле, это ужасно. Раньше мы отдыхали в Лазаревском районе, там такого нет. Черт дернул меня выбрать в этом году Курортный городок, — рассказывает Светлана.

После этого они решили ездить на пляж в район адлерского вокзала, местные посоветовали, утверждали, что там море более-менее чистое, нет рядом частного сектора, который традиционно сливает канализацию в море. Мучались, ездили по пробкам на общественном транспорте, но всё равно заболели. Светлана утверждает, что многие отдыхающие в корпусе «Коралл» санатория «Адлеркурорт», где они жили, тоже слегли с ротавирусом, некоторые попали в сочинскую инфекционку — все ходили на одни и те же пляжи. Называется, поправили здоровье в санатории.

— Скорую в Сочи вызвать невозможно, наши соседи с такими же симптомами пытались. Когда мы заболели, приняли решение срочно менять билеты, возвращаться домой и лечится в своей Балашихе. Сыну 7 лет, дочери 9, их моментально госпитализировали, уже было обезвоживание. Очень тяжелый ротавирус — слабость, температура, рвота и все остальные «прелести». Мы с мужем тоже в таком же состояние лечимся дома. Дети в больнице одни, — рассказывает Светлана. Она говорит, что очень испугалась за дочку и сына, в интернете начиталась, что в прошлом году в Сочи умерла маленькая девочка из Екатеринбурга от осложнений ротавируса. Сейчас им уже стало полегче, но дети потеряли в весе по 5 килограммов, их здоровье придется еще долго восстанавливать. Отдых в Адлере Светлана запомнит на всю жизнь.

— Конечно, никакого больше Сочи. Нам всё нравилось, и корпус у нас был хороший, и санаторий отличный, персонал тактичный и заботливый, и место прекрасное — рядом все развлечения, кафе, рестораны. Ведь всё очень недешево, неужели нельзя ликвидировать проблему раз и навсегда, чтобы людей не травить? Причем отдыхающих там очень много, мы кое-как путевку купили, — говорит Светлана.

Пляж в Курортном городке — мало того что канализацией воняет, еще и поезда стучат Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











В приниципе неудивительно, что в Курортном городке туристы болеют ротавирусом. Мы писали, что элитный ЖК травит адлерский микрорайон Чкаловский (он находится в Курортном городке) своими фекалиями уже несколько лет. По словам местных жителей, ЖК «Морская симфония» сливает свою канализацию в ливневку на федеральную трассу. Под дорогой всё это стекает в ливневки микрорайона и разливается по району, а потом бежит в море. Уже несколько лет собственник игнорирует предписания водоканала об устранении течи: поскольку канализация частная, муниципальное предприятие якобы не может их ремонтировать. Поэтому власти Сочи продолжают просто смотреть, как канализация заливает целый микрорайон.

В «Водоканале» Сочи заявили, что нештатные ситуации на сети водоотведения, состоящей на балансе ЖК «Морская Симфония», происходят регулярно. Причина — запрещенный мусор, который местные жители смывают в свои унитазы. Происходят сложные засоры, и всё содержимое вырывается наружу. При этом отметим, что данные коммуникации являются частными. Вопросы содержания сетей и устранения на них подобных ситуаций лежат в зоне ответственности ООО «Регион-строй», это отмечает пресс-служба МУП Сочи «Водоканал». Утверждается, что инспекторы службы контроля использования ресурсов (СКИР) водоканала регулярно выдают предписания об устранении данных утечек. Представители собственников игнорируют предписания. А фекалии продолжают спокойно течь.

Отдыхающие и не знают, в чем они купаются Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Какие пляжи еще могут быть опасны

В июне в сеть попало видео, снятое на пляже в районе Приморской набережной в самом центре Сочи. Там на поверхности плавала неизвестная субстанция и очень напоминала разлив канализации.

В такое море страшно зайти, но если уплачено, то нужно Источник: Sochi Today / T.me

При этом туристы спокойно заходили в воду и купались как ни в чем не бывало. Очевидцы сообщали, что морская вода издавала характерный запах канализации. На видео отреагировал «Водоканал» Сочи и поспешил сообщить, что данные выпуски вне зоны их ответственности.



Еще один пляж нашего антирейтинга. Жители Сочи уже устали писать во все городские инстанции о вонючем черном ручье, который стекает в море на пляже в микрорайоне Бытха, точно такой же течет на пляже санатория «Металлург». В «Водоканале» Сочи разводят руками, сети — частные. На видео, которые сняли жители Бытхи, видно, что черная вода бежит в море, там уже образовалось пятно. В этом всём купаются люди. «Водоканал» установил, что это слив нечистот.

По словам местных жителей, черный ручей течет в море уже несколько месяцев Источник: Утомленные сочинцы / T.me

— На место сразу после сообщения об утечке выехали сотрудники водоканала. Нештатная ситуация зафиксирована на частных сетях водоотведения. Содержание, обслуживание и устранение на данных сетях каких-либо аварий является ответственностью их собственника, — сообщили в МУПе. И отметили, что инспекторы службы контроля использования ресурсов неоднократно выдавали предписания собственнику об устранении утечек, однако они так и не были устранены.



В марте мы писали, что несколько месяцев жители сочинского микрорайона Мамайка выходили к морю и затыкали нос: находиться на пляже пансионата «Кукуруза» было просто невозможно. В воде постоянно плавали фекалии и туалетная бумага, всё это выбрасывалось на пляж. Они жаловались в администрацию Сочи, обращались в «Водоканал», но канализация текла в реку Псахе, а потом в море. В «Водоканале» Сочи обвинили во всём местных жителей, которые якобы провоцируют внештатные ситуации на сетях водоотведения и создают сложные засоры.

— Они образовываются время от времени по вине несознательных горожан, смывающих в домашнюю канализацию запрещенный мусор: наполнители кошачьих туалетов, ватные палочки, средства гигиены, строительный мусор, тряпки, детские подгузники, влажные салфетки, остатки пищи, жира, окурки. Ситуация усугубляется во время ливней — дождевая вода попадает в колодцы, переполняет системы водоотведения и выводит их из строя, — заявляли в «Водоканале». Также к сливу канализации в реку могли привести оползни, утверждают в муниципальном предприятии: они якобы провоцируют сбои в работе системы водоотведения и каждый раз специалисты предприятия оперативно выезжают на место и устраняют изливы. Тогда канализационную течь устранили, но сейчас на Мамайке вновь воняет, говорят местные жители и туристы. Людей на пляже мало, потому что находиться там не очень приятно.



Месяцами на мамайском пляже была такая ситуация Источник: читатель SOCHI1.RU

«Дальше прожекта дело не дошло»

Член Совета при губернаторе Краснодарского края по развитию гражданского общества, представитель общественной организации «Экологический центр» Евгений Витишко считает, что ситуация с канализацией на всём побережье Краснодарского края, а особенно в Сочи — аховая.

— Вторую очередь очистных сооружений «Бзугу» так и не запустили. Это говорит о том, что даже те вещи, которые планировали, сделали не до конца. Сейчас по всему побережью идет проектирование новых очистных с реконструкцией глубоководных выпусков. Я видел проекты по Туапсинскому району и самому Туапсе. Это показатель того, что всё неблагополучно в целом, раз такой глобальный проект хотят реализовывать. И это говорит о том, что всё достаточно плохо, — рассказал Евгений. Вторую очередь очистных «Бзугу», которые обслуживают большую часть Хостинского и всего Центрального район, последний раз обещали начать строить в начале 2024 года. Дальше прожекта дело, видимо, снова не пошло.

— Строительство современных очистных и плюс контроль. Я помню, какое-то время был серьезный контроль за частным сектором, который принимает отдыхающих, а потом забили. Я у себя в Туапсе хожу на дикий пляж, там постоянно течет канализация в речку. И так воняет, что, пока дойдешь до пляжа, уже купаться не хочется. Я считаю, что туристы не зря жалуются, — отметил Евгений.

По данным, которые опубликованы на официальном сайте «Водоканала», в Сочи 6 комплексов очистных сооружений канализации, общей мощностью 267,2 тыс. м3/сут, то есть в месяц выходит чуть больше 8 миллионов кубометров. Евгений Витишко считает, что это крайне мало, потребляет город намного больше, летом прошлого года «Водоканал» отчитался о рекордном потреблении — за месяц было израсходовано 10 миллионов кубометров воды. Куда делась разница, одному богу известно.