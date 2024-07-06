Чем обработать картофель от колорадского жука — семь самых эффективных способов борьбы

Колорадский жук любит лакомиться не только ботвой картофеля, но и баклажанов. Если вредителя на участке много, то придется защищать оба растения Источник: Jurjen Vos / unsplash.com











Самый грозный вредитель картофеля — колорадский жук. Он способен за короткий срок уничтожить всю ботву, а без нее урожая не получить. Есть целый ряд способов, как избавиться от него. Мы расположили их в порядке убывания по эффективности. Но каждый из них способен помочь, если подходить к решению проблемы комплексно.

Сбор руками

Первое место делят два самых эффективных способа. Один из них — это ручной сбор. До распространения химических препаратов именно так дачники боролись с жуком.

— Это должен быть методичный и упорный сбор. В течение нескольких дней. Собирать жука нужно в самый пик его активности — в 10 часов утра. Придется сделать технические проходы между рядами, чтобы сильно не утаптывать землю, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Если картофельное поле меньше сотки, то такой способ можно смело применять, но не забывать регулярно окучивать картошку, так как в слишком плотной земле клубни плохо развиваются.

Химические препараты

Все чаще используются химические препараты, которыми обрабатывают посадочный материал, хотя и есть споры об их безопасности. В середине сезона пестициды можно применять только при опрыскивании кустов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В случае с колорадским жуком очень сложно обойтись без пестицидов. Это тот редкий случай, когда грамотное применение химии может хорошо помочь дачнику. Главное правило — не обрабатывать поле каждый год одним и тем же препаратом, так как жук быстро адаптируется. Полного его уничтожения добиться невозможно, так как он способен пролетать несколько километров и прекрасно зимует в почве.



Пестицидами нужно хорошо опрыскать всю зеленую массу. Чаще всего в составе препаратов содержится тиаметоксам, ацемаприд, имидаклоприд и другие действующие вещества. Все они могут серьезно навредить человеку при халатном отношении к обработке.

— Обработку нужно проводить вечеров в безветренную погоду. Разводить раствор строго по инструкции и обязательно надевать защитный костюм, очки, респиратор. Пестициды опасны для людей и при попадании на открытые участки кожи нужно сразу принять меры, — предупреждает Людмила Шубина.

Немедленно нужно промыть участок кожи, на который попал яд, водой с мылом минимум в течение 15 минут. Если появились симптомы отравления: тошнота, головокружение, ухудшение самочувствие, сразу же обратитесь к врачу.

Домашних животных нужно закрыть дома во время обработки, а костюм после процедуры снять, почистить и убрать. За сезон нужно обильно опрыскать кусты минимум два раза, но не позже чем за месяц до сбора урожая.

Биологические препараты

Все большую популярность набирают биологические препараты, которые безопасны для людей и животных. В их составе чаще всего бактерии Bacillus thuringiensis. Они могут уничтожать личинки колорадского жука, причем на самых ранних стадиях.

— Важно не пропустить срок обработки. Бактерии могут справиться с личинками, когда они совсем маленькие, не больше спичечной головки. При этом нужно очень обильно опрыскивать с разных сторон листья, — подчеркнула Людмила Шубина.

Также потребуется минимум две обработки с интервалом в 7–10 дней. Взрослых особей и более крупных личинок бактериями не победить.

Посадка отпугивающих растений

Бархатцы могут сделать ряды картофеля не только красивыми, но еще и отпугнуть вредителей Источник: Александра Бруня / NGS.RU











Колорадский жук идет на запах любимых культур — картофеля и баклажанов, поэтому посадка растений-репеллентов может помочь дачникам. Полностью избавиться от вредителя так не получится, но в борьбе все средства хороши.



Стоит посадить у кустов и междурядье — бархатцы, календулу, кориандр, укроп, настурции, шалфей, чеснок.

Настой из жука

Яд, который содержится в колорадском жуке, приводит к тому, что его может есть очень ограниченное число птиц. Повезло тем дачникам, которые могут держать у себя цесарок, фазанов или серых куропаток. Достаточно выпускать птицу на поля картофеля и дело будет сделано.

А те, кто не держит хозяйство, могут попробовать использовать жука против него самого. Людмилы Шубина предлагает сделать специальный настой. Сначала нужно насобирать немного колорадского жука, небольшую горсть. Их нужно замочить в воде и оставить на несколько дней. Раствор должен забродить и издавать очень неприятный запах.

Как объяснила агроном, настой нужно процедить и обильно опрыскать им кусты минимум два раза, а лучше три с интервалом в неделю, максимум 10 дней.

Опудривание золой и настой с полынью

Борьюа с жуком должна идти одновременно в двух направлениях — уничтожение и отпугивание Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Нужно увлажнить кусты и щедро опудрить золой. Это может ненадолго сдержать жука. Также свою эффективность показал настой из золы и полыни.



Для этого 200–300 граммов полыни нужно мелко порубить, добавить стакан золы и залить кипятком. Настоять в течение 2–3 часов, процедить и разбавить 10 литрами воды. Этим раствором обильно опрыскать кусты минимум три раза с интервалом в неделю.

Канавы и желоба

Временным решением проблемы на ранних сроках развития жука могут стать агротехнические способы.

— Нужно сделать канавы и желоба в картошке углом не менее 45 градусов. В этом случае насекомое не может преодолеть такое препятствие и остается внизу. Но это лишь временная мера. Жук быстро растет и позже начинает летать, — предупреждает Людмила Шубина.

Что еще почитать про сад и огород

Чаще всего желтеют листья, которые уже отработали свой ресурс и стали слишком старыми. Но иногда нездоровый вид растения может быть признаком серьезной болезни или появления опасного вредителя.



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