НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+18°

облачно, без осадков

ощущается как +20

0 м/c,

штиль.

 740мм 97%
Подробнее
4 Пробки
USD 87,99
EUR 93,69

СРОЧНО

В приложении Сбера произошел массовый сбой

Дарим iPhone 15
Последние квартиры в ипотеку
Как продали кладбище
«Пригожин теперь как Цой»
Объездила Россию на мотоцикле
Афиша на июль
Дело борца с коррупцией
НГС в Telegram
Лето истории «Не хватает финансов, сидите дома!» С туристами посчитали, сколько нужно денег в день на отдых в Сочи

«Не хватает финансов, сидите дома!» С туристами посчитали, сколько нужно денег в день на отдых в Сочи

Первый месяц летнего курортного сезона уже прошел

2 275
14 комментариев
Июнь не очень популярный месяц для отдыха в Сочи, поедут в июле и августе

«Сочинские пляжи забиты людьми!», «На сочинских пляжах не хватает мест!» — такими заголовками пестрят СМИ этим летом. Знакомые звонят в ужасе: собираемся в Сочи, у вас правда на море негде лечь? Как известно, местные жители не часто посещают пляжи, а если и бывают, то только на таких, где мало народу. Однако журналисты SOCHI1.RU специально сходили на городской пляж в центре Адлера, чтобы оценить масштаб «трагедии», которую преподносят наши коллеги. Сразу скажем, места есть — и даже на гальке. Поговорили с отдыхающими и спросили их про цены. Дороговизна отдыха на российском курорте — это второй по популярности повод для истерик у блогеров и журналистов. Никаких собственных выводов делать не будем, просто расскажем, сколько в этом году россияне тратят в Сочи. Кстати, сейчас, снять квартиру можно даже за три тысячи в сутки, утверждают риелторы, спрос очень маленький, людей немного.

Места пока есть

Семь лет этого ждала

Администрация Сочи утверждает, что сейчас на курорте единовременно находятся около 183 тысяч гостей. Средняя загрузка отелей и гостиниц составляет 86,3 процента. Если честно, верится с трудом. На городском пляже «Чайка» в Адлере утром в воскресенье народ, конечно, есть, но не так много, как хотелось бы для сенсации. Большинство шезлонгов пустые, люди загорают на полотенцах. Кстати, нужно отдать должное, в этом году лежаками, зонтами заставили не весь пляж. У кромки воды лежит женское тело примерно 58 размера. Его носит набегавшей волной туда-сюда. На лице — блаженство. Тело принадлежит бухгалтеру из Москвы Татьяне Яковлевне. Она ведет балансы одновременно 17 фирмам, и у нее отпуск впервые за 7 лет. Ближайшие две недели Татьяна Яковлевна хочет просто лежать в волнах и жмуриться. А потом подставить тело солнцу и загореть до черноты.

Так выглядит мечта

— Я кайфую от всего. От моря, пляжа, солнца, красивого города и цветов. Мои компаньонки всё время ноют — дорого, невкусно, плохо. А мне хорошо. Я выключила телефон, я не думаю о счетах и отчетах впервые за 7 лет, наслаждаюсь каждой минутой прекрасного отдыха в Сочи. Я считаю, что если не хватает финансов, сидите дома и зарабатывайте! Когда это наши соотечественники стали такие избалованные хорошим отдыхом? Вспомните, что было в Сочи в советское время. Курятник снимут — и счастливы, — говорит Татьяна Яковлевна.

Мозг у нее отключен, поэтому считать свои траты она не захотела. Зато ее подруги с удовольствием поделились своими расходами. В сутки жилье они снимают за 6 тысяч рублей с человека.

Успевай отслюнявливать

Отель неплохой — три звезды, чисто, но нет вообще никакого питания. Бассейн маленький и всегда забитый людьми, поэтому там не отдыхают, идут на пляж.

— Утром вышли из гостиницы, пошли пить кофе, любим айс латте. На набережной — 300 рублей за стакан. Там же поели мидии, такой у нас был завтрак. 650 рублей порция. По дороге на пляж зашли в магазин, купили воды за 150 рублей бутылка, орешки, чипсы, фрукты. Это еще плюс 500 рублей. Мы даже до пляжа еще не дошли, а уже потратили 7 500 рублей с жильем. Только успевай отслюнявливать. Кстати, местного тут ничего нет: фрукты, овощи, ягоды — привозные, наесться не получится. В «Магните» ухватили вкуснейшую черешню по 299 рублей за кило. В магазинчиках у моря она по 450–500 рублей, — рассказала подруга Татьяны Яковлевны Вера Москалева.

Как известно, аппетит на пляже разыгрывается быстро, особенно когда интенсивно плаваешь, подруги из Москвы в Сочи приехали в том числе, чтобы похудеть, ну или хотя бы не поправится. Плавают далеко, используют движения из аквааэробики. А потому не пропускают ни одного торговца. Хоть как приводи пляжи Сочи к современному стилю, но продавцы кукурузой, чебуреками, пивом, рыбой никуда не денутся — это бренд.

Торговцы на пляжах в Сочи будут всегда

Ловим одного, женщинам захотелось кукурузы. Молодой, белозубый, загорелый до черноты парень с радостью подбегает с контейнером, где лежат аппетитные початки.

— 150 рублей штучка, на набережной — 100 рублей, можно сэкономить, если пройти немного, — говорит торговец. И жалуется, что молодежи в июне на пляжах мало, которые деньги не считают, в основном взрослые отдыхающие — 50+, они сдерживаются, стараются не шиковать и экономят, в том числе на его товаре.

Но мы забежали вперед в тратах. Итак, женщины пришли на пляж, их четверо, заняли четыре шезлонга и два зонта. Какую хитрость придумали на сочинских пляжах: нужно отдельно платить за каждый лежак — стоимость одного 600 рублей, но никто не захочет, чтобы рядом с ним ложился кто-то чужой, поэтому приходится арендовать сразу два. А это уже 1200 рублей. К 7500 рублей прибавляем 150 рублей за кукурузу и 600 рублей за лежак, считаем же за одного, получается 8250 рублей. Прогулка на «банане» — 500 рублей, поездка на гидроцикле — 2 тысячи. Морская прогулка на катере — 700–900 рублей с человека. Наших героинь такие развлечения не интересуют, они жалуются на отсутствие бесплатных туалетов. На набережной в Адлере есть платные — по 50 рублей. Можно забежать в общепит, но и там возьмут столько же. Так уж устроен человеческий организм, что ходить в санитарную комнату нужно несколько раз в день. То есть еще 200–250 рублей можно прибавить за туалет. Поэтому на пляже предпочитают пиво не пить, которое, кстати, стоит от 250 рублей. Ближе к полудню подруги сворачиваются и идут на обед в ближайшую столовую. В среднем на человека еда выходит от 700 рублей, всё зависит от аппетита.

Молочный коктейль — 250 рублей, гонконгская вафля — 350

После обеда немного отдыхают и снова идут на пляж. Платить за лежаки уже не нужно, всем отдыхающим выдают контрольные браслеты, которые действительны до конца дня. Еще женщины съели по гонконгской вафле за 350 рублей и снова выпили кофе за 300. И с утра потратили 9 тысяч 650 рублей. Но это еще не всё, вечером они пойдут в ресторан, где будут пить вино и вкусно есть, средний чек — 2000 рублей на человека. Уже — 11 тысяч 650 рублей.

— В воскресенье мы не ездили никуда, а так к этой сумме можно смело прибавлять траты на такси. Например, мы были в «Ривьере» в Сочи, за такси только в одну сторону отдали 1200 рублей из Адлера, также ездили в парк «Южные культуры», там, правда, не так много — 500 рублей за поездку. Брали индивидуальную экскурсию в Абхазию, побывали в Гагре, на Рице и в Новом Афоне, заплатили 18 тысяч рублей. За 2 тысячи 500 рублей ездили смотреть «Розу Хутор» и курорт «Газпром», — рассказывает Вера Москалева. — Плюс еще расходы на подарки, сувениры, сыры, вина, на шопинг. Уже и со счета сбились, сколько нужно денег. Парки, туристические объекты также практически все платные.

Подруги резюмировали, что Сочи далеко не дешевый курорт и это нужно понимать, планируя в нём отдых. Тем более, что цены на перелеты существенно выросли, стоимость билетов на ближайшие даты из Москвы — от 10 550 до 14 227 рублей. Совсем недавно 5 тысяч было дорого.

Сочи — дорогой курорт, в том числе из-за подорожавших перелетов

Как сэкономить?

Дадим несколько рекомендаций, как сэкономить на отдыхе в Сочи.

  1. Купить складной лежак, он же сумка, и загорать на нём. Его продают во всех киосках курортных товаров, стоимость — 700 рублей.

  2. Взять с собой многоразовую бутылку и набирать воду в кулере в отеле, а не покупать каждый раз пластиковые бутылки, которые к тому же загрязняют экологию.

  3. Ходить в сетевые магазины подальше от пляжа, там покупать воду в 5-литровках, если в отеле нет кулера, а также снеки и фрукты.

  4. На питании можно экономить, если снять квартиру или апартаменты.

  5. Местные сладости — чурчхелу, сушеный инжир и хурму покупать на ярмарках, которые работают в выходные во всех районах города. Там дешевле, чем у моря. Там же можно купить вкусные кубанские овощи и фрукты.

  6. Для поездок использовать сервис, где можно предлагать свою цену. В Сочи они работают и помогают существенно экономить.

  7. И, конечно, не покупать вино и чачу у личных торговцев. Пусть этот алкоголь дешевле, чем в магазине, но из чего он сделан, неизвестно.

ПО ТЕМЕ
Сочи Отдых в Сочи Ривьера Парк Южные культуры Цены на отдых в Сочи Цены на отдых Сколько стоит отдых в Сочи
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
14
Автомобильчик
3 июля 2024, 09:39
Загореть главбух до черноты хочет, несмотря на то, что "не была 7 лет на море"? Ох, с огнём (в смысле - с Солнцем) играет Татьяна Яковлевна! Можно так "загореть", что потом долго лечиться придётся.
6mitya9
3 июля 2024, 10:08
Траты не сопоставимы с уровнем среднего класса
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Меня хватило на полгода, а потом возненавидела людей». Как я заработала на недвижимости тревожность вместо миллионов
Алиса Князева
Корреспондент VLADIVOSTOK1.RU
Мнение
«Начали требовать, чтобы я отвернулась»: сибирячка заступилась за пенсионерку перед цыганами — ее за это вытолкали из автобуса
Ксения Владимирская
Мнение
«Я честно пыталась»: журналистка НГС попробовала добраться до аэропорта без такси — что из этого вышло
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Полнолуние в Козероге этой ночью: как оно скажется на знаках Зодиака и чего нельзя делать в этот день — советы астролога
Елена Коржаневская
Мнение
Сатурн уже ретроградный: чего ждать кроме карьерного роста и новых ограничений — советы астролога на 5 месяцев
Марина Шумкина
Рекомендуем
Знакомства

Viktoriya,  27

Helen,  48

Сергей,  34

Дено,  23

Serg,  44

Михаил,  26

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление