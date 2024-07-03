«Не хватает финансов, сидите дома!» С туристами посчитали, сколько нужно денег в день на отдых в Сочи

Июнь не очень популярный месяц для отдыха в Сочи, поедут в июле и августе Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











«Сочинские пляжи забиты людьми!», «На сочинских пляжах не хватает мест!» — такими заголовками пестрят СМИ этим летом. Знакомые звонят в ужасе: собираемся в Сочи, у вас правда на море негде лечь? Как известно, местные жители не часто посещают пляжи, а если и бывают, то только на таких, где мало народу. Однако журналисты SOCHI1.RU специально сходили на городской пляж в центре Адлера, чтобы оценить масштаб «трагедии», которую преподносят наши коллеги. Сразу скажем, места есть — и даже на гальке. Поговорили с отдыхающими и спросили их про цены. Дороговизна отдыха на российском курорте — это второй по популярности повод для истерик у блогеров и журналистов. Никаких собственных выводов делать не будем, просто расскажем, сколько в этом году россияне тратят в Сочи. Кстати, сейчас, снять квартиру можно даже за три тысячи в сутки, утверждают риелторы, спрос очень маленький, людей немного.

Места пока есть Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Семь лет этого ждала

Администрация Сочи утверждает, что сейчас на курорте единовременно находятся около 183 тысяч гостей. Средняя загрузка отелей и гостиниц составляет 86,3 процента. Если честно, верится с трудом. На городском пляже «Чайка» в Адлере утром в воскресенье народ, конечно, есть, но не так много, как хотелось бы для сенсации. Большинство шезлонгов пустые, люди загорают на полотенцах. Кстати, нужно отдать должное, в этом году лежаками, зонтами заставили не весь пляж. У кромки воды лежит женское тело примерно 58 размера. Его носит набегавшей волной туда-сюда. На лице — блаженство. Тело принадлежит бухгалтеру из Москвы Татьяне Яковлевне. Она ведет балансы одновременно 17 фирмам, и у нее отпуск впервые за 7 лет. Ближайшие две недели Татьяна Яковлевна хочет просто лежать в волнах и жмуриться. А потом подставить тело солнцу и загореть до черноты.

Так выглядит мечта Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











— Я кайфую от всего. От моря, пляжа, солнца, красивого города и цветов. Мои компаньонки всё время ноют — дорого, невкусно, плохо. А мне хорошо. Я выключила телефон, я не думаю о счетах и отчетах впервые за 7 лет, наслаждаюсь каждой минутой прекрасного отдыха в Сочи. Я считаю, что если не хватает финансов, сидите дома и зарабатывайте! Когда это наши соотечественники стали такие избалованные хорошим отдыхом? Вспомните, что было в Сочи в советское время. Курятник снимут — и счастливы, — говорит Татьяна Яковлевна.

Мозг у нее отключен, поэтому считать свои траты она не захотела. Зато ее подруги с удовольствием поделились своими расходами. В сутки жилье они снимают за 6 тысяч рублей с человека.

Успевай отслюнявливать

Отель неплохой — три звезды, чисто, но нет вообще никакого питания. Бассейн маленький и всегда забитый людьми, поэтому там не отдыхают, идут на пляж.

— Утром вышли из гостиницы, пошли пить кофе, любим айс латте. На набережной — 300 рублей за стакан. Там же поели мидии, такой у нас был завтрак. 650 рублей порция. По дороге на пляж зашли в магазин, купили воды за 150 рублей бутылка, орешки, чипсы, фрукты. Это еще плюс 500 рублей. Мы даже до пляжа еще не дошли, а уже потратили 7 500 рублей с жильем. Только успевай отслюнявливать. Кстати, местного тут ничего нет: фрукты, овощи, ягоды — привозные, наесться не получится. В «Магните» ухватили вкуснейшую черешню по 299 рублей за кило. В магазинчиках у моря она по 450–500 рублей, — рассказала подруга Татьяны Яковлевны Вера Москалева.

Как известно, аппетит на пляже разыгрывается быстро, особенно когда интенсивно плаваешь, подруги из Москвы в Сочи приехали в том числе, чтобы похудеть, ну или хотя бы не поправится. Плавают далеко, используют движения из аквааэробики. А потому не пропускают ни одного торговца. Хоть как приводи пляжи Сочи к современному стилю, но продавцы кукурузой, чебуреками, пивом, рыбой никуда не денутся — это бренд.

Торговцы на пляжах в Сочи будут всегда Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Ловим одного, женщинам захотелось кукурузы. Молодой, белозубый, загорелый до черноты парень с радостью подбегает с контейнером, где лежат аппетитные початки.



— 150 рублей штучка, на набережной — 100 рублей, можно сэкономить, если пройти немного, — говорит торговец. И жалуется, что молодежи в июне на пляжах мало, которые деньги не считают, в основном взрослые отдыхающие — 50+, они сдерживаются, стараются не шиковать и экономят, в том числе на его товаре.

Но мы забежали вперед в тратах. Итак, женщины пришли на пляж, их четверо, заняли четыре шезлонга и два зонта. Какую хитрость придумали на сочинских пляжах: нужно отдельно платить за каждый лежак — стоимость одного 600 рублей, но никто не захочет, чтобы рядом с ним ложился кто-то чужой, поэтому приходится арендовать сразу два. А это уже 1200 рублей. К 7500 рублей прибавляем 150 рублей за кукурузу и 600 рублей за лежак, считаем же за одного, получается 8250 рублей. Прогулка на «банане» — 500 рублей, поездка на гидроцикле — 2 тысячи. Морская прогулка на катере — 700–900 рублей с человека. Наших героинь такие развлечения не интересуют, они жалуются на отсутствие бесплатных туалетов. На набережной в Адлере есть платные — по 50 рублей. Можно забежать в общепит, но и там возьмут столько же. Так уж устроен человеческий организм, что ходить в санитарную комнату нужно несколько раз в день. То есть еще 200–250 рублей можно прибавить за туалет. Поэтому на пляже предпочитают пиво не пить, которое, кстати, стоит от 250 рублей. Ближе к полудню подруги сворачиваются и идут на обед в ближайшую столовую. В среднем на человека еда выходит от 700 рублей, всё зависит от аппетита.

Молочный коктейль — 250 рублей, гонконгская вафля — 350 Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











После обеда немного отдыхают и снова идут на пляж. Платить за лежаки уже не нужно, всем отдыхающим выдают контрольные браслеты, которые действительны до конца дня. Еще женщины съели по гонконгской вафле за 350 рублей и снова выпили кофе за 300. И с утра потратили 9 тысяч 650 рублей. Но это еще не всё, вечером они пойдут в ресторан, где будут пить вино и вкусно есть, средний чек — 2000 рублей на человека. Уже — 11 тысяч 650 рублей.



— В воскресенье мы не ездили никуда, а так к этой сумме можно смело прибавлять траты на такси. Например, мы были в «Ривьере» в Сочи, за такси только в одну сторону отдали 1200 рублей из Адлера, также ездили в парк «Южные культуры», там, правда, не так много — 500 рублей за поездку. Брали индивидуальную экскурсию в Абхазию, побывали в Гагре, на Рице и в Новом Афоне, заплатили 18 тысяч рублей. За 2 тысячи 500 рублей ездили смотреть «Розу Хутор» и курорт «Газпром», — рассказывает Вера Москалева. — Плюс еще расходы на подарки, сувениры, сыры, вина, на шопинг. Уже и со счета сбились, сколько нужно денег. Парки, туристические объекты также практически все платные.

Подруги резюмировали, что Сочи далеко не дешевый курорт и это нужно понимать, планируя в нём отдых. Тем более, что цены на перелеты существенно выросли, стоимость билетов на ближайшие даты из Москвы — от 10 550 до 14 227 рублей. Совсем недавно 5 тысяч было дорого.

Сочи — дорогой курорт, в том числе из-за подорожавших перелетов Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Как сэкономить?

Дадим несколько рекомендаций, как сэкономить на отдыхе в Сочи.