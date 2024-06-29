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Лето Семь кругов сада инструкция Полоть, рыхлить и подкармливать: что нужно обязательно сделать на даче в июле ради богатого урожая — важный список

Полоть, рыхлить и подкармливать: что нужно обязательно сделать на даче в июле ради богатого урожая — важный список

Какие растения в огороде требуют особого внимания и на какой грядке уже можно собирать первый урожай

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1 комментарий
Июль — самые разгар дачного сезона, когда нужно успевать выполнять десятки важных дел

В июле у дачников не становится меньше хлопот. Во второй месяц лета появляются не только привычные задачи по прополке, рыхлению, подкормкам, но и сбор первого основного урожая и уход за теми растениями, которые уже дали свои плоды.

Мы составили список самых важных работ на даче в июле — сохраните себе эту картинку, чтобы ничего не упустить.

В июле придется ударно потрудиться!

Полоть и рыхлить

Прополка, рыхление, подкормка — это три главных вида работ в июле. В предыдущие месяцы были достаточно обильные дожди, которые сменяла жара, поэтому за землей нужно особо внимательно ухаживать.

— В этом году у всех дачников главная борьба — с сорняками из-за такой погоды. Они очень быстро растут. Сорняки — это не только конкуренты с овощами и ягодами в борьбе за питательные вещества и влагу, но в перспективе огромные проблемы на следующий год — непрополотые сорняки дадут семена и их станет в тысячи раз больше, — предупредила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Важно не забывать подвязывать растущие растения: помидоры, перцы, баклажаны. Следить, чтобы огурцы могли зацепиться за бичевку. Обязательно рыхлить междурядье лука, чеснока, моркови, свеклы.

— В июле пасынкуют помидоры и прищипывают огурцы — это тоже очень важно сделать, чтобы не было густоты лишней, — отметила агроном. — Пасынкуем только индетерминантные томаты в теплице, на огороде детерминантные оставляем в покое и только подвязываем, чтобы они не были в грязи.

Чем подкормить помидоры и огурцы в июле

Томаты в теплице нужно обязательно подкармливать

В июле продолжайте подкармливать огурцы. Растению нужно много влаги — у него широкие листья и тяжелые плоды, поэтому без поддержки хорошего урожая оно не даст.

— Огурцы кормим весь сезон каждые 10 дней. Можно чередовать органические удобрения с минеральными. Идеально подойдет настой сброженной травы или навоза в разведении 1 к 10. По три литра вносим под каждый корень, — объяснила агроном.

Подкармливайте растения только после основного полива. Так полезные вещества задержатся в почве, а не уйдут в нижние слои, откуда корни не смогут их взять.

Помидоры во второй месяц лета активно подкармливают только индетерминантные — те, что сажают в теплице. Они продолжают расти, формировать плоды и развиваться.

— В это время идет формирование и развитие пятой, шестой и седьмой кистей, поэтому целесообразно подкормить хотя бы раз за месяц, лучше в районе 20 июля. Нужно внести фосфорно-калийные удобрения, где минимальное содержание азота или его совсем нет. Из-за азотистых подкормок томаты могут начать «жировать» — отращивать пышную листву, — предупредила Людмила Шубина.

Крайний срок подкормки детерминантных сортов помидоров — 1 июля и тоже фосфорно-калийными удобрениями. Это низкорослые растения, которые не требуют пасынкования. К этому времени обычно им достаточно тех питательных веществ, что уже были внесены.

— Чтобы томат был сладкий и здоровый, нужно прямо сейчас закупить калий сернокислый — это калийная соль без хлора, она очень полезна для томатов — и сделать одну–две подкормки в теплице и одну самую последнюю на огороде, — советует специалист.

Подкормки вносятся максимум раз в две недели.

Что делать с картошкой и клубникой

Картошку нужно не только защитить от колорадского жука, но и пропалывать, окучивать

В июле картофель обязательно нужно пропалывать — минимум два раза за месяц. И обязательно хотя бы раз окучить.

— Картофелю нужна рыхлая земля — если оставить ее схватившейся каменной, то урожая не будет, — предупредила Людмила Шубина. — В зависимости от погоды нужно будет хотя бы раз полить картошку. Обязательно обработать кусты от колорадского жука, если это не сделали в июне.

В июле клубника закончит плодоносить, но это не значит, что на грядки можно будет не обращать внимания. Обязательно пропалывайте их и рыхлите хотя бы раз в две недели.

— Если нет в планах размножать кусты, то нужно все побеги с розетками листьев срезать. Я против того, чтобы срезать листья полностью. Каждый лист — фабрика питательных веществ для куста, не нужно их удалять. Нужно удалить только пожелтевшие и больные, — советует агроном.

Уборка первого урожая

Озимый чеснок уже наращивает крепкие зубчики

В июле с огорода убирают первый крупный урожай. Нужно будет выкопать и просушить озимый чеснок до 20 июля, лучше до 15 июля — это крайний срок для сбора. Нужно ориентироваться на состояние пера.

— В дождливые годы иногда чеснок убирают даже раньше. Подкопайте одну головку и осмотрите ее — насколько крепкие зубчики, не стали ли они подгнивать, — советует специалист.

Если выкапывать чеснок позже, то он будет хуже храниться.

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Дача Сад Огород Огурцы Помидоры Июль
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Комментарии
1
Гость
29 июня 2024, 12:10
Уборка озимого чеснока до 20 июля?? Строго? Или всё же по состоянию? Я в третьей декаде только начинаю подкапывать, а полностью убираю числу к 10 августа.
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