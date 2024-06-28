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Лето До +35,5 градусов: в Новосибирской области побиты рекорды по температуре

До +35,5 градусов: в Новосибирской области побиты рекорды по температуре

Новые максимумы температур на неделе зарегистрированы на 11 метеостанциях в области

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4 комментария
В Карасуке побит температурный рекорд, установленный 10 лет назад

В Новосибирске и районах Новосибирской области в минувший четверг, 27 июня, были побиты температурные рекорды. Об этом рассказала начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

— 27 июня 11 метеостанций зарегистрировали рекорды температур. Самое высокое значение — Карасук, вчера было +35,5 градусов, предыдущий рекорд был установлен в 2014 году — +34 градуса, — рассказала Наталья Кичанова.

В Искитиме в течение недели каждые сутки фиксировалась температура, на градус-полтора выше предыдущих значений в эти дни. Так, по словам специалиста, 27 июня метеостанция в Искитиме зарегистрировала температуру в +34,2 градуса. Предыдущий рекорд жары — + 33 градуса — синоптики фиксировали в 2017 году.

В конце прошлой недели в Новосибирске также зафиксировали температурный рекорд, установленный в 1982 году. Мы также узнали, когда в городе ожидается ослабление жары.

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Новосибирская область Западно-Сибирское УГМС Погода Рекорды температуры Жара
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Комментарии
4
Гость
28 июня 2024, 20:05
"Новосибирская область и Республика Беларусь развивают новые направления научно-технологической кооперации" А почему в Новосибирске ОПЯТЬ прекратили вывозить мусор в Заельцовском районе? Бунт мусорщиков в защиту Бойко, Полякова и Украинцева?
Гость
28 июня 2024, 20:09
Через пару недель будете сопли морозить и грязь месить.
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