До +35,5 градусов: в Новосибирской области побиты рекорды по температуре

В Новосибирске и районах Новосибирской области в минувший четверг, 27 июня, были побиты температурные рекорды. Об этом рассказала начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.
— 27 июня 11 метеостанций зарегистрировали рекорды температур. Самое высокое значение — Карасук, вчера было +35,5 градусов, предыдущий рекорд был установлен в 2014 году — +34 градуса, — рассказала Наталья Кичанова.
В Искитиме в течение недели каждые сутки фиксировалась температура, на градус-полтора выше предыдущих значений в эти дни. Так, по словам специалиста, 27 июня метеостанция в Искитиме зарегистрировала температуру в +34,2 градуса. Предыдущий рекорд жары — + 33 градуса — синоптики фиксировали в 2017 году.
В конце прошлой недели в Новосибирске также зафиксировали температурный рекорд, установленный в 1982 году. Мы также узнали, когда в городе ожидается ослабление жары.