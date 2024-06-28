«Завтра будет самый жаркий день»: отгадайте, сколько покажут градусники — прогноз от синоптиков

В Новосибирске ожидают небольшое ослабление жары уже с будущего воскресенья, 30 июня, а перед этим в городе ожидается самый жаркий день. Об этом сообщила начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Наталья Кичанова.
— Постепенно ждем ослабления жары, начиная с воскресенья. Завтра будет самый жаркий день — днем в городе температура повысится до +35 градусов, сегодня ждем в городе +32 градуса. Завтра по области — от +31 градуса до +36 градусов, как и сегодня осадков не ожидаем, — рассказала Наталья Кичанова.
В воскресенье ночью столбик термометра покажет от +21 до +23 градусов, днем от +29 до +31 градуса, местами кратковременные дожди с грозой, которые должны несколько освежить горожан.
В понедельник, 1 июля, жара ослабнет еще на пару градусов. Ночью от +18 до +20 градусов, днем от +28 до +30 градусов, сохранятся кратковременные дожди с грозами.
Июнь с перепадами температуры от заморозков до жары стремительно подходит к концу. Мы изучили прогнозы погоды на июль, который обещает быть более прохладным, но стабильным.