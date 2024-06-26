НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+31°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+31°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +32

2 м/c,

южн.

 745мм 44%
Подробнее
5 Пробки
USD 87,28
EUR 93,73

СРОЧНО

Монтажник сорвался в шахту лифта и погиб

Как получить iPhone 15
Экоквест по заповедникам
Вынудили продать квартиру
Батл Сибири и Урала
Дачи затопило жидкой грязью
Все чек-апы за отпуск
Грязная Каменка
Последние квартиры в ипотеку
Как правильно загорать
НГС в Telegram
Лето Будет топить и жарить: МЧС предупредило новосибирцев об опасной погоде

Будет топить и жарить: МЧС предупредило новосибирцев об опасной погоде

Температура воздуха поднимется выше +30 градусов

708
7 комментариев
Аномальная жара будет держаться до конца недели

МЧС сегодня, 26 июня, разослали предупреждения в SMS жителям Новосибирска.

Информация касается превышения опасной отметки уровня воды в Оби в районе Новосибирска. Также спасатели сообщили, что 27 и 28 июня будет жара температурой до +30 градусов и выше.

Сообщение пришло вечером 26 июня

МЧС призывает быть острожными и в случае опасности звонить по номеру 112.

В Новосибирской области температура к выходным поднимется до +37 градусов, в городе до +35 градусов. Синоптики составили прогноз погоды на три дня.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Жара Новосибирск МЧС
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Гость
26 июня 2024, 17:06
Лишь бы солнцепёка с градом небыло...
Гость
26 июня 2024, 17:06
Раньше в жару хотя бы ночью относительно прохладно было, а теперь и ночью духота. Вытащил раскладушку на балкон хоть как-то заснуть - в комнате заснуть невозможно!
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Это страшный сон»: россиянин откровенно рассказал о плюсах и минусах отдыха в Турции
Егор Лешкин
Путешественник
Мнение
«Люди считают себя объектами потребления»: почему мужчины изменяют и не хотят жениться — мнение психотерапевта
Игорь Лях
Врач-психотерапевт
Мнение
Почему не надо ехать на Байкал. Непопулярное мнение местного жителя о том, что не так с великим озером
Виктор Лучкин
журналист
Мнение
Летнее Солнцестояние — 2024: что делать в этот день, чтобы зарядиться энергией — советы астролога
Юлия Тарантина
Мнение
Ретроградный Сатурн уже завтра: карьерный рост и новые ограничения — советы астролога на 5 месяцев
Марина Шумкина
Рекомендуем
Знакомства

Котенок,  46

Natalya,  46

Константин,  33

Вячеслав,  53

Евгения,  47

Алекс,  62

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление