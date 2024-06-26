Будет топить и жарить: МЧС предупредило новосибирцев об опасной погоде

МЧС сегодня, 26 июня, разослали предупреждения в SMS жителям Новосибирска.
Информация касается превышения опасной отметки уровня воды в Оби в районе Новосибирска. Также спасатели сообщили, что 27 и 28 июня будет жара температурой до +30 градусов и выше.
МЧС призывает быть острожными и в случае опасности звонить по номеру 112.
В Новосибирской области температура к выходным поднимется до +37 градусов, в городе до +35 градусов. Синоптики составили прогноз погоды на три дня.
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