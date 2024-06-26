В области до +37 градусов: новосибирская жара будет усиливаться — аномальный прогноз погоды

В Новосибирской области температура к выходным поднимется до +37 градусов, в городе до +35 градусов. Синоптики составили прогноз погоды на три дня.
— В Новосибирске процессов будет немного. У нас однородная воздушная масса, тёплая и сухая. Осадков мы не ждем в предстоящие трое суток. Ветер юго-восточного направления слабый. Температуры по-прежнему высокие, жара ночью +19...22 градусов, днем где-то +31...+35 градусов, — рассказали в Западно-сибирском УГМС.
В четверг, 27 июня, будет небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3–8 м/с. Ночью обещают +19...+21 градусов, а днем +31...+33 градуса.
В пятницу, 28 июня, осадков не будет. Ветер юго-восточный 2–7 м/с. Ночью температура опуститься до +19...+21 градусов, а днем поднимется до +32...+34 градуса.
В субботу, 29 июня, осадков не обещают. Ветер юго-восточный 3–8 м/с. Температура ночью будет +20...+22 градуса, а днем достигнет +33...+35 градусов.
Мощный ливень с ураганным ветром и градом, размером с куриное яйцо, прошел в Новосибирске вчера, 25 июня. Какие последствия были у непогоды — собрали в одном видео.
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