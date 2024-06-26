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Лето В области до +37 градусов: новосибирская жара будет усиливаться — аномальный прогноз погоды

В области до +37 градусов: новосибирская жара будет усиливаться — аномальный прогноз погоды

Осадков ближайшие три дня не будет

2 935
12 комментариев
Жара в Новосибирске задержится до конца недели

В Новосибирской области температура к выходным поднимется до +37 градусов, в городе до +35 градусов. Синоптики составили прогноз погоды на три дня.

— В Новосибирске процессов будет немного. У нас однородная воздушная масса, тёплая и сухая. Осадков мы не ждем в предстоящие трое суток. Ветер юго-восточного направления слабый. Температуры по-прежнему высокие, жара ночью +19...22 градусов, днем где-то +31...+35 градусов, — рассказали в Западно-сибирском УГМС.

В четверг, 27 июня, будет небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3–8 м/с. Ночью обещают +19...+21 градусов, а днем +31...+33 градуса.

В пятницу, 28 июня, осадков не будет. Ветер юго-восточный 2–7 м/с. Ночью температура опуститься до +19...+21 градусов, а днем поднимется до +32...+34 градуса.

В субботу, 29 июня, осадков не обещают. Ветер юго-восточный 3–8 м/с. Температура ночью будет +20...+22 градуса, а днем достигнет +33...+35 градусов.

Мощный ливень с ураганным ветром и градом, размером с куриное яйцо, прошел в Новосибирске вчера, 25 июня. Какие последствия были у непогоды — собрали в одном видео.

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Комментарии
12
Татьяна 53
26 июня 2024, 15:12
Такая жара, только бы никто не утонул.
5050
26 июня 2024, 15:18
У нас под новосибирском все норм.До моря 5 минут и не так жарко в камне.
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