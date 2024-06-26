НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+25°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+25°

облачно, без осадков

ощущается как +27

1 м/c,

южн.

 746мм 73%
Подробнее
4 Пробки
USD 87,28
EUR 93,73

СРОЧНО

Экс-глава «Метро Мира» попал под следствие

Как получить iPhone 15
Экоквест по заповедникам
Дачи затопило жидкой грязью
Батл Сибири и Урала
Грязная Каменка
Все чек-апы за отпуск
Последние квартиры в ипотеку
Как правильно загорать
Издеваются над стариками
НГС в Telegram
Город обзор Плыли машины, смывало асфальт: последствия мощного новосибирского ливня в коротком видео

Плыли машины, смывало асфальт: последствия мощного новосибирского ливня в коротком видео

Летний шторм вновь стал причиной затопления проезжих частей

1 738
6 комментариев
Вместе дождем с неба падал град размером с яйцо.

Последствия ливней в Новосибирске уже давно стали отдельным информационным поводом в соцсетях. Мощный ливень с ураганным ветром и градом, размером с куриное яйцо, запомнится не только затопленными улицами.

Традиционный коллапс на дорогах стан настоящей грозой безопасности водителей и пешеходов. Основной удар стихии и не справляющихся ливневых канализация принял на себя Калининский район. В микрорайоне «Родники» транспортное кольцо буквально ушло под воду. Здесь же, на улице Мясниковой потоками воды смыло дорожное полотно. Асфальт большими пластами плыл вниз по течению, врезаясь в машины.

В потоках воды плыли машины, напором смывало асфальт.

На видео попал момент, когда иномарка не выстояла против стихии: машину закрутило как щепку, девушка-водитель оказалась заблокирована в автомобиле. Во дворах образовались «грязевые ванны», а жители пугались небывало мощных раскатов грома с молниями.

Отметим, что прокуратура Новосибирской области обратилась в Центральный районный суд города с иском, чтобы обязать власти принять меры и обустроить ливневки.

Ранее мы рассказывали, как горожане переживали разгулявшийся шторм.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Ливень Шторм Град Буря
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
26 июня 2024, 12:58
/Бездетный Бич/ Весь город одна большая грязевая ванна. Местным нравится. Не хотят уезжать отсюда, жильё по бешаным ценам.
Bucks Banny
26 июня 2024, 13:08
Приехали на неоком 20 мин как, магнал разводим, скоро шашлычину мутить будем, до вечера успеть надо все 3кг, а то часов в 6 опять польёт да гроза будет
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Почему не надо ехать на Байкал. Непопулярное мнение местного жителя о том, что не так с великим озером
Виктор Лучкин
журналист
Мнение
«Люди считают себя объектами потребления»: почему мужчины изменяют и не хотят жениться — мнение психотерапевта
Игорь Лях
Врач-психотерапевт
Мнение
Возвращение Жанны Фриске и Билан на зеркальной ладони: сибирячка побывала на премии МУЗ-ТВ — впечатления из партера со звёздами
Екатерина Родченко
Мнение
Ретроградный Сатурн уже завтра: карьерный рост и новые ограничения — советы астролога на 5 месяцев
Марина Шумкина
Мнение
Полнолуние в Козероге этой ночью: как оно скажется на знаках Зодиака и чего нельзя делать в этот день — советы астролога
Елена Коржаневская
Рекомендуем
Знакомства

Константин,  33

Евгения,  47

Алекс,  62

Елизавета,  25

ГигантКот,  33

Король без королевы,  57

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление