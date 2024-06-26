Плыли машины, смывало асфальт: последствия мощного новосибирского ливня в коротком видео

Вместе дождем с неба падал град размером с яйцо. Источник: NGS.RU











Последствия ливней в Новосибирске уже давно стали отдельным информационным поводом в соцсетях. Мощный ливень с ураганным ветром и градом, размером с куриное яйцо, запомнится не только затопленными улицами.



Традиционный коллапс на дорогах стан настоящей грозой безопасности водителей и пешеходов. Основной удар стихии и не справляющихся ливневых канализация принял на себя Калининский район. В микрорайоне «Родники» транспортное кольцо буквально ушло под воду. Здесь же, на улице Мясниковой потоками воды смыло дорожное полотно. Асфальт большими пластами плыл вниз по течению, врезаясь в машины.

В потоках воды плыли машины, напором смывало асфальт. Источник: NGS.RU

На видео попал момент, когда иномарка не выстояла против стихии: машину закрутило как щепку, девушка-водитель оказалась заблокирована в автомобиле. Во дворах образовались «грязевые ванны», а жители пугались небывало мощных раскатов грома с молниями.



Отметим, что прокуратура Новосибирской области обратилась в Центральный районный суд города с иском, чтобы обязать власти принять меры и обустроить ливневки.



Ранее мы рассказывали, как горожане переживали разгулявшийся шторм.

