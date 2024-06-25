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Лето Грозы и град: МЧС выпустило предупреждение о шквалистом ветре и непогоде — когда стоит готовиться

Грозы и град: МЧС выпустило предупреждение о шквалистом ветре и непогоде — когда стоит готовиться

Усиление ветра ожидается до 17-22 м/с

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С утра 25 июня стояла жара

МЧС сегодня, 25 июня, разослали новосибирцам сообщения с предупреждением об ухудшении погоды. Об этом сообщил читатель НГС. Жара может смениться дождями и грозами.

Как сообщили МЧС, во второй половине 25 июня и весь день 26 июня ожидаются дожди, грозы, град и шквалистое усиление ветра до 17–22 м/с в Новосибирской области.

Сообщение пришло после обеда

Как напомнили спасатели, в случае чрезвычайных ситуациях нужно звонить по телефону — 112.

Вчера, 24 июня, в Алтайском крае шторм с градом обрушился на Яровое и Славгород. Непогода нанесла серьезный урон туристическим объектам.

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