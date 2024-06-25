Грозы и град: МЧС выпустило предупреждение о шквалистом ветре и непогоде — когда стоит готовиться

МЧС сегодня, 25 июня, разослали новосибирцам сообщения с предупреждением об ухудшении погоды. Об этом сообщил читатель НГС. Жара может смениться дождями и грозами.
Как сообщили МЧС, во второй половине 25 июня и весь день 26 июня ожидаются дожди, грозы, град и шквалистое усиление ветра до 17–22 м/с в Новосибирской области.
Как напомнили спасатели, в случае чрезвычайных ситуациях нужно звонить по телефону — 112.
Вчера, 24 июня, в Алтайском крае шторм с градом обрушился на Яровое и Славгород. Непогода нанесла серьезный урон туристическим объектам.