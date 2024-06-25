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Лето «Не уложились в сумму, на которую рассчитывали». Сколько стоит отдых в Анапе семье из трех человек?

«Не уложились в сумму, на которую рассчитывали». Сколько стоит отдых в Анапе семье из трех человек?

Личный опыт россиянки, которая провела отпуск в Краснодарском крае

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Многие любят Анапу за широкие песчаные пляжи

Анна решила отправиться на море вместе с мужем и ребенком. Анапу выбрали по двум причинам — широкие песчаные пляжи и наличие развлечений для детей. Во сколько же обошелся отдых? Наши краснодарские коллеги из 93.RU рассказывают.

Расходы на дорогу

Добираться на море пришлось за 2000 километров. На самолете до Сочи вышло бы в два раза дороже, плюс надо было бы ехать еще 7–8 часов на электричке из аэропорта до конечной точки. Поэтому решили поехать поездом. Билеты на троих в обе стороны обошлись в 36 000 рублей. Еще 3000 ушло на еду, игрушки и всевозможные мелочи в дороге.

Гостиница у моря

Семья поселилась в отеле недалеко от моря. Трехместный номер в гостинице в районе Пионерского проспекта обошелся в 40 500 рублей за девять дней. За эту сумму гости получили кондиционер, телевизор, балкон, детскую площадку и бассейн на территории. Питание не включено.

Что с питанием?

Отдыхающие питались в столовой при отеле и посещали соседние кафе. В целом всё было достаточно вкусным и свежим, по словам Анны, порции были большими, а найти подходящую еду удавалось даже для капризной трехлетки. В день на питание уходило примерно по 3000 рублей. Итого — 27 000 рублей за всё время отпуска.

На перекусы и мелочи на пляже у семьи ушло 5000 рублей за несколько дней отдыха

Пляжные развлечения

На напитки, горячую кукурузу и прочие пляжные мелочи ушло около 5000 рублей. Кроме того, почти каждый вечер семья проводила в парке с аттракционами — карусели, соки, вода, мороженое и сладкая вата ежедневно отнимали по 2500 рублей. За время отпуска эта статья расходов потянула на 17 500 рублей.

Аквапарк и сувениры

В аквапарке потратили 7000 рублей. Надо понимать, что еда и напитки там стоят в два раза дороже, чем в обычных столовых, но таковы реалии. Еще столько же потратили на сувениры и всевозможные мелочи на набережной — магниты, керамику, косметику и специи.

Сколько в итоге?

За 12 дней отпуска (девять дней в Анапе и трое суток в поезде) отдыхающие потратили 145 000 рублей на троих и в целом остались довольны. При том, что изначально был план уложиться в 120 000. Наверное, можно было сэкономить, но с другой стороны, легко можно было бы потратить и больше, если есть не в столовых, а в кафе и брать экскурсии.

Главное, по словам Анны, Анапа оставила хорошее впечатление. Для детей тут раздолье — песчаные пляжи, мелкое море, аквапарки, аттракционы, игровые комнаты и немало кафешек с детским меню.

145 000 рублей за отдых в Анапе втроем это:

Даже дешево
Вполне адекватно
Не очень экономно
Возмутительно дорого

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