+30 градусов и выше: новосибирцев предупредили об аномальной жаре

В Новосибирской области ожидается аномальная жара, которая продержится почти неделю. Сообщение с предупреждением о высоких температурах разослало региональное МЧС.
— Ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами +30 и выше в НСО в период с 24 по 28 июня, — говорится в сообщении.
По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, уже завтра, 24 июня, в Новосибирске температура воздуха днем прогреется до +31… +33 градусов. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3–8 м/с.
Ранее мы изучили прогнозы погодных сервисов и составили прогноз погоды на неделю в Новосибирске. Подробнее по ссылке.