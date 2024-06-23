+30 градусов и выше: новосибирцев предупредили об аномальной жаре

Уже завтра температура воздуха прогреется до +31… +33 градусов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области ожидается аномальная жара, которая продержится почти неделю. Сообщение с предупреждением о высоких температурах разослало региональное МЧС.



— Ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами +30 и выше в НСО в период с 24 по 28 июня, — говорится в сообщении.

Новосибирцев попросили быть внимательными в такую жару Источник: МЧС по НСО











По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, уже завтра, 24 июня, в Новосибирске температура воздуха днем прогреется до +31… +33 градусов. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3–8 м/с.

