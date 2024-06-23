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Лето +30 градусов и выше: новосибирцев предупредили об аномальной жаре

+30 градусов и выше: новосибирцев предупредили об аномальной жаре

МЧС разослало СМС-оповещения

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Уже завтра температура воздуха прогреется до +31… +33 градусов

В Новосибирской области ожидается аномальная жара, которая продержится почти неделю. Сообщение с предупреждением о высоких температурах разослало региональное МЧС.

— Ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами +30 и выше в НСО в период с 24 по 28 июня, — говорится в сообщении.

Новосибирцев попросили быть внимательными в такую жару

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, уже завтра, 24 июня, в Новосибирске температура воздуха днем прогреется до +31… +33 градусов. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3–8 м/с.

Ранее мы изучили прогнозы погодных сервисов и составили прогноз погоды на неделю в Новосибирске. Подробнее по ссылке.

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