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Лето Ливни и ветер до 19 м/с: в Новосибирской области объявили штормовое предупреждение

Ливни и ветер до 19 м/с: в Новосибирской области объявили штормовое предупреждение

Жителям региона пришли сообщения о непогоде

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Дожди пока прогнозируются только на один день

Жителей Новосибирской области предупредили об ухудшении погоды, ливнях и штормовом ветре. В регионе завтра, 23 июня, прогнозируются дожди с градом.

— Ожидаются дожди, грозы, град, местами ожидаются порывы ветра при грозах до 19 м/с в НСО 23 июня. Будьте внимательны и осторожны, — говорится в СМС-сообщении регионального управления МЧС.

Новосибирцев просят быть осторожными в непогоду

На сайте ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» сказано, что в ночь на воскресенье, 23 июня, температура в регионе составит от +15 до +20 градусов. Ожидаются дожди, грозы, град, при грозах местами сильные дожди. Дневная температура составит от +30 до +35 градусов, местами возможно понижение до +24 градусов.

Синоптики ранее пообещали Новосибирску жаркие выходные. Местами температура поднимется до +33 градусов.

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