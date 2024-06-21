«Все — на пляж»: новосибирские синоптики пообещали долгожданную жару на выходные

Погода обещает быть жаркой Источник: Станислав Соколов / NGS.RU











В Новосибирске на ближайших выходных ожидается жаркая солнечная погода. Температура воздуха будет выше отметки в +30 градусов, а порой будет подниматься и до +33. Об этом НГС сообщила Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС».



—–Погода хорошая, ждем все-таки повышение. Облачность, связанная с теплым фронтом, наконец-то должна приподняться, уйти, и поэтому ждем улучшение погоды –– повышение температуры. Поэтому можно смело всем отправляться на пляж, купаться и загорать, — отметила Наталья Кичанова.



Ночью 22 июня по городу ожидается местами небольшой дождь. Днем преимущественно без осадков. Температура ночью будет в районе +17…+19 градусов. Днем +29…+31 градус. Ветер ожидается южный, 4–9 м/с, днем местами с порывами до 14 м/с.



В воскресенье, 23 июня ожидается преимущественно без осадков. Температура продолжит повышаться. Ночью будет около +18…+20 градусов, днем — +30…+32 градусов. Ветер будет южный, 4−9 метра в секунду.



24 июня, в понедельник, будет самый жаркий день. В ночные часы ожидается +19…+21 градус, +31…+33 градуса днем. Ветер ожидается юго-восточный, ночью 2−7 м/с, днем 5−10 метров в секунду.



— В принципе высокий фон температур будет сохраняться в течение всей рабочей недели следующей до 30 июня. Единственное, 26 июня начнутся дожди, но будут ли они в городе — пока не понятно. Возможно, по области температура будет немного варьироваться — например, не +30…+35 градусов, а +28…+33 градусов, — заключила синоптик.



Ранее НГС писал о том, каким синоптики прогнозируют третью декаду июня. Они предупреждали, что температура будет выше нормы.

