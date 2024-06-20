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Лето Выше нормы: новосибирские синоптики дали прогноз на третью декаду июня — будет очень жарко

Выше нормы: новосибирские синоптики дали прогноз на третью декаду июня — будет очень жарко

Пора собираться на пляж

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На пляжах станет очень многолюдно

Третья декада июня порадует новосибирцев жарой. В регионе ожидаются температуры в +34 градуса и даже выше.

— Среднедекадная температура ожидается +21...+26 градусов, что выше нормы на 3–6 градуса. Преобладающая температура ночью +15...+20 градусов. Днем +29...+34 градусов. В начале декады по северу области +23...+28 градусов. Кратковременные дожди, местами грозы предполагаются в первой половине декады, — объяснила Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС».

Новосибирцы дождались жары и настоящего лета, но у дачников вновь добавилось хлопот. Составили важный список дел, которые обязательно нужно выполнить в жару, чтобы сохранить свой огород.

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