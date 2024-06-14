Идем на пляж: жара в +30 градусов сохранится на выходных в Новосибирске — прогноз синоптиков

30-градусная жара в Новосибирске сменится прохладой в ближайшие дни. Синоптики «Западно-Сибирского УГМС» прогнозируют повышение температуры до +32 градусов на выходных, но на следующей неделе уже может похолодать до +17 градусов.
— Сейчас у нас обычная июньская погода. Теплая воздушная масса с высокими температурами охватывает даже Центральные районы России. Начиная с 17 июня, пойдет понижение, 18 июня мы ждем прохождение холодного фронта в течение дня, произойдет понижение температуры примерно до +17... +19 градусов, — рассказала НГС дежурный синоптик Надежда Максимова.
15 июня, в субботу, синоптики ожидают погоду без осадков. Ночью прогнозируют температуру +15... +17 градусов, днем потеплеет до +28... +30 градусов. Ветер прогнозируют слабый южный 2–7 м/с.
В воскресенье, 16 июня, также будет без осадков. Ночью ожидают температуру до +17... +19 градусов, днем температура поднимется до +30... +32 градусов. Ветер прогнозируют слабый южный 2–7 м/с.
17 июня, в понедельник, ночью прогнозируют погоду без осадков, днем может пойти кратковременный дождь с грозой. Температура ночью составит +18... +20 градусов, днем температура поднимется до +26... +28 градусов. Ветер прогнозируют южный, днем 5–10 м/с.
Ранее синоптики как раз рассказали, что жара в июне придет во второй половине месяца. В отдельные дни ожидается потепление до +32 градусов.
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