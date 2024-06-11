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Лето Новосибирцев предупредили о резком ухудшении погоды уже сегодня вечером

Новосибирцев предупредили о резком ухудшении погоды уже сегодня вечером

А 12 июня ветер усилится до 20 м/с

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Погода может ухудшиться через пару часов

Мэрия Новосибирска выпустила экстренное предупреждение о резком ухудшении погоды и сильном дожде в городе. Как рассказали в администрации, сегодня, 11 июня, вечером начнется сильный дождь. Он будет идти всю ночь и продолжится в среду, 12 июня.

На сайте УГМС Новосибирской области отмечается, что 12 июня возможны кратковременные дожди, местами грозы. Кроме того, при грозах в отдельных районах возможны сильные дожди, ливни, град, усиление ветра до 20 м/с. Температура воздуха при этом будет +20...+22 градуса.

Специалисты мэрии напоминают, что при ЧС нужно звонить по телефонам: 051, 218–68–88, 227–44–44.

По данным Яндекс.Погоды, дождь начнется в 18:00 и накроет весь Новосибирск.

Ранее новосибирские синоптики дали прогноз погоды на вторую декаду июня. В городе ожидают дожди, но придет и волна тепла.

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