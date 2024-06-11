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Во второй декаде июня ждет погода до +32 градусов

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Лето Дожди и волна тепла: новосибирские синоптики дали прогноз на вторую декаду июня — придет жара до +32 градусов

Дожди и волна тепла: новосибирские синоптики дали прогноз на вторую декаду июня — придет жара до +32 градусов

Средняя температура будет выше нормы

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Несмотря на дожди, в городе будет теплая и сухая погода

Новосибирские синоптики рассказали прогноз погоды на вторую декады июня. В городе ожидают дожди, но придет и волна тепла.

— Среднедекадная температура +17... +22 градуса, это выше нормы на 1–3 градуса. Ночью преобладающая температура будет +12... +18 градусов, днем +23... +28 градусов. В середине декады ожидается повышение до +32 градусов, к концу декады придет понижение, — объяснила НГС дежурный синоптик «Западно-Сибирского УГМС» Светлана Автухова.

Предполагается, что в большинстве дней декады будут дожди, ливни и грозы. В середине существенных осадков синоптики не ожидают, потому что придет волна тепла.

Недавно специалисты рассказали, что летняя жара придет только во второй половине месяца.

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