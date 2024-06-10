В Новосибирске потеплеет до +28 градусов, но дожди и грозы не отступят — в области ждут град

В Новосибирске в ближайшие три дня сохранятся дожди и грозы, в области и вовсе объявили штормовое предупреждение. Специалисты прогнозируют в городе потепление до +28 градусов.
11 июня, во вторник, в городе синоптики ожидают кратковременный дождь с грозой, ветер будет юго-восточный 4–9 м/с, порывы до 15 м/с. Температура ночью составит +12... +14 градусов, днем поднимется до +23... +25 градусов.
При этом в области объявили штормовое предупреждение, Новосибирск оно не затронет. В этот день ветер может усилиться до 20 м/с.
— Мы ожидаем прохождение циклона по западным районам области. Его влияние также распространится на восточные районы. Ожидаем кратковременные дожди, дожди ливневого характера, грозы, возможен град, — рассказала НГС дежурный синоптик «Западно-Сибирского УГМС» Светлана Автухова.
и, специалисты прогнозируют также кратковременные дожди, ночью повсеместно, днем — в отдельный районах города. Ветер будет северо-восточный 2–7 м/с при грозе возможны порывы до 13 м/с. Температура ночью будет чуть выше +14... +16 градусов, днем поднимется до +23... +25 градусов.
В среду, 12 июня, специалисты прогнозируют также кратковременные дожди, ночью повсеместно, днем — в отдельный районах города. Ветер будет северо-восточный 2–7 м/с при грозе возможны порывы до 13 м/с. Температура ночью будет чуть выше +14... +16 градусов, днем поднимется до +23... +25 градусов.
13 июня, в четверг, существенных осадков не ожидается, ветер будет северо-западного направления 2–7 м/с. Ночью температура также составит +14... +16 градусов, днем и вовсе потеплеет до +26... +28 градусов.
Недавно НГС изучил прогноз погоды на неделю в Новосибирске, всю неделю ожидается облачная погода.