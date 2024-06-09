Жара и небольшие дожди: смотрим прогноз погоды на следующую неделю в Новосибирске — сервисы говорят о приходе лета

Неделя с 10 по 16 июня в Новосибирске обещает быть жаркой, гласят данные сервиса Gismeteo. Температура воздуха в эти дни будет держаться на уровне +25 градусов. Ожидаются порывы ветра до 8 метров в секунду, а во вторник и среду — небольшие осадки. Всю неделю будет облачно.

