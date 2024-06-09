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Лето Жара и небольшие дожди: смотрим прогноз погоды на следующую неделю в Новосибирске — сервисы говорят о приходе лета

Жара и небольшие дожди: смотрим прогноз погоды на следующую неделю в Новосибирске — сервисы говорят о приходе лета

Пасмурная и прохладная погода в Новосибирске сменится жарой, но с небольшими дождями

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Всю неделю новосибирцы терпели пасмурную и прохладную погоду

Неделя с 10 по 16 июня в Новосибирске обещает быть жаркой, гласят данные сервиса Gismeteo. Температура воздуха в эти дни будет держаться на уровне +25 градусов. Ожидаются порывы ветра до 8 метров в секунду, а во вторник и среду — небольшие осадки. Всю неделю будет облачно.

Данные «Яндекс.Погоды» немного отличаются — по расчётам сервиса, температура воздуха может достигать +27 градусов, а дождь будет идти также в пятницу и воскресенье.

Местами будет дождь, но только в начале недели

Похожие данные приводит сервис «Погода.Mail» — облачная неделя ожидается и здесь. Температура воздуха, по информации сайта, достигнет +29 градусов 14 июня. Дожди ожидаются в субботу и воскресенье.

Ранее мы разобрались, чего ждать от погоды в Новосибирской области будущим летом — специалисты не обещали жару.

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