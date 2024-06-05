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Лето Заморозки не отступают: главный синоптик России — о погоде в Новосибирской области

Заморозки не отступают: главный синоптик России — о погоде в Новосибирской области

В регионе ожидают двухдневное похолодание

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К выходным синоптики прогнозируют потепление

Заморозки до -2 градусов сохранятся в ближайшие дни в Новосибирской области. Передает слова руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда информационное агентство ТАСС.

— По-прежнему 5 — 6 июня на юге западной Сибири — в Новосибирской области — заморозки до -1... -2 градусов. В южных районах Красноярского края тоже заморозки до -2 градусов, — цитирует Романа Вильфанда ТАСС.

При этом в центральных районах Красноярского края 7 июня прогнозируется сильный дождь, ветер до 20 м/с. Сильный ветер также ожидают в Иркутской области. На Урале, где еще холодная погода, в Свердловской и Челябинской областях прогнозируют ливень, грозу, крупный град и усиление ветра до 25 м/с.

Ранее синоптики «Западно-Сибирского УГМС» рассказали, что жара в июне придет только во второй половине июня. В отдельные дни ожидается потепление до +32 градусов. В течение месяца специалисты прогнозируют колебания температуры воздуха ночью от +3... +8 с заморозками в первой декаде до -2 градусов и до +10... +15 градусов.

А уже к этим выходным должно потеплеть до +28 градусов.

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