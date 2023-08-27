Клещи за лето покусали 15 тысяч человек — где в Новосибирской области самые активные

С начала сезона в Новосибирской области
В ведомстве назвали районы с самыми активными клещами.
— За неделю наибольшее количество укусов клещами зарегистрировано на территориях Новосибирского района (42), Искитимского района (21), Мошковского района (12), а также на территории Октябрьского (9). Советского (8) и Заельцовского (7) районов Новосибирска, — уточнили в Роспотребнадзоре.
Преимущественно клещи кусали на территории лесных массивов.
В середине августа постояльцев новосибирского дома милосердия атаковал чесоточный клещ. Для заразного заболевания характерны сыпь и зуд.