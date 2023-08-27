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Клещи за лето покусали 15 тысяч человек — где в Новосибирской области самые активные

144 жителям региона диагностирован клещевой энцефалит

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В Роспотребнадзоре подчеркивают, что лучшая защита от последствий укуса клеща — прививки

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С начала сезона в Новосибирской области 15 713 человек обратились в больницы после укуса клеща. По данным Роспотребнадзора, после проведенных исследований клещевой боррелиоз подтвердился у 124 пациентов, клещевой энцефалит — у 144 сибиряков.

В ведомстве назвали районы с самыми активными клещами.

— За неделю наибольшее количество укусов клещами зарегистрировано на территориях Новосибирского района (42), Искитимского района (21), Мошковского района (12), а также на территории Октябрьского (9). Советского (8) и Заельцовского (7) районов Новосибирска, — уточнили в Роспотребнадзоре.

Преимущественно клещи кусали на территории лесных массивов.

В середине августа постояльцев новосибирского дома милосердия атаковал чесоточный клещ. Для заразного заболевания характерны сыпь и зуд.

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