Сильный ветер и гром: на Новосибирск обрушился ливень — видео

Вечером 25 августа в Новосибирске начался сильный ливень. По информации сайта «Яндекс.Погода», он продлится до 20:30. Как сообщает сервис, дождь накрыл как левый, так и правый берег города.



Корреспондент НГС Елизавета Шаталова на видео запечатлела буйство стихии. На кадрах видно, как за окном поднялся сильный ветер, и слышны раскаты грома.