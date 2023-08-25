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Сильный ветер и гром: на Новосибирск обрушился ливень — видео

Дождь накрыл как левый, так и правый берег города

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По данным погодного сервиса, дождь продлится до 20:30

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Вечером 25 августа в Новосибирске начался сильный ливень. По информации сайта «Яндекс.Погода», он продлится до 20:30. Как сообщает сервис, дождь накрыл как левый, так и правый берег города.

Корреспондент НГС Елизавета Шаталова на видео запечатлела буйство стихии. На кадрах видно, как за окном поднялся сильный ветер, и слышны раскаты грома.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Елизавета Шаталова

Ранее синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра составили прогноз погоды на ближайшие выходные в Новосибирске. По данным специалистов, ожидается теплая, но пасмурная погода.

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