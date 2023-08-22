Меч джедая, баклажан интригующей формы и гигантские помидоры — что вырастили у себя на грядках читатели НГС

В конце августа пришло время собирать урожай. Новосибирцы явно хорошо потрудились, потому что мы получили от них большое количество фото.
Публикуем самые интересные и выдающиеся успехи новосибирских дачников. Записывайте сорта приглянувшихся овощей!
— Мамины помидорки. И это ещё не все, 8 вёдер на крыше спеет! — объяснила читательница НГС Татьяна Рыбникова.
— Вот такой богатырь и это не самый крупный, — похвастался читатель НГС Евгений. — Сорт «Вельможа».
— Острый перец «Колокольчик». Выращивать было нетрудно. Растет на улице, но должен быть красным. Он поздний, — отметила дачница Татьяна Моисеева.
Сегодня мы сообщали, что у жительницы Новосибирска на даче на огуречной лозе начали расти странные круглые плоды.