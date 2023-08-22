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Семь кругов сада

Меч джедая, баклажан интригующей формы и гигантские помидоры — что вырастили у себя на грядках читатели НГС

Этот дачный сезон у новосибирцев явно удался

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Необычные и рекордные урожаи новосибирских дачников

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В конце августа пришло время собирать урожай. Новосибирцы явно хорошо потрудились, потому что мы получили от них большое количество фото.

Публикуем самые интересные и выдающиеся успехи новосибирских дачников. Записывайте сорта приглянувшихся овощей!

Вот это урожай, так урожай!

Вот это урожай, так урожай!

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— Мамины помидорки. И это ещё не все, 8 вёдер на крыше спеет! — объяснила читательница НГС Татьяна Рыбникова.

Помидор весит больше килограмма!

Помидор весит больше килограмма!

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Такой большой томат смог поспеть на кусте

Такой большой томат смог поспеть на кусте

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Первый арбуз собрала дачница в этом сезоне со своего огорода

Первый арбуз собрала дачница в этом сезоне со своего огорода

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Огурец вырос огромным — как меч Джедая

Огурец вырос огромным — как меч Джедая

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Одного помидора хватит на целый салат

Одного помидора хватит на целый салат

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Необычная садовая земляника

Необычная садовая земляника

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Сорт «Вельможа»

Сорт «Вельможа»

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— Вот такой богатырь и это не самый крупный, — похвастался читатель НГС Евгений. — Сорт «Вельможа».

У баклажана очень странная, даже интригующая форма

У баклажана очень странная, даже интригующая форма

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Сорт называется «Колокольчик»

Сорт называется «Колокольчик»

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— Острый перец «Колокольчик». Выращивать было нетрудно. Растет на улице, но должен быть красным. Он поздний, — отметила дачница Татьяна Моисеева.

Сегодня мы сообщали, что у жительницы Новосибирска на даче на огуречной лозе начали расти странные круглые плоды.

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